Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?

Semt pazarı (AA)

Semt pazarlarında POS cihazı bulunmaması nedeniyle çok fazla müşterinin marketlerden alışveriş yapma eğilimi gösterdiğini bu durumun da pazarcı esnafı için ciddi bir kayıp oluşturduğunu vurgulayan Karaca, uygulamanın hayata geçmesiyle marketleri tercih eden vatandaşların tekrar pazar yerlerinde alışveriş yapmaya başlayacağını bildirdi.

FİYAT FARKI VEYA KOMİSYON OLMAYACAK

Karaca, düzenlemenin hem tüketiciye hem de esnafa büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "Burada kartla alışverişte fiyat farkı olur mu diye bir endişe oluşmasın. Nakit veya kredi kartı ile alışveriş arasında fiyat farkı veya komisyon olmayacak." diye konuştu.