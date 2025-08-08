Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?

Tüketiciler, 15 Ağustos'tan itibaren, semt pazarlarındaki alışverişlerde kredi kartını daha fazla tezgahta kullanma imkanına kavuşacak.
Pazar alışverişlerinde kredi kartıyla ödeme yapamamaları tüketicilerin mağdur olmalarına yol açarken pazarcı esnafının da satışlarının düşmesine neden olabiliyor.
Semt pazarı (AA)
Bu durumun ortadan kalkması için harekete geçen pazarcılar, artık POS cihazlarını daha yaygın şekilde kullanabilecek. Böylece tüketiciler alışverişlerinde daha çok sayıda tezgahta kredi kartını tercih edebilecek.
KULLANIP KULLANMAMA PAZARCININ TERCİHİNE BIRAKILDI
Yeni uygulama, 15 Ağustos'ta hayata geçirilecek ancak POS cihazlarının kullanılıp kullanılmaması pazarcı esnafının tercihine bırakılacak. Uygulamanın özellikle nakit para taşımayı tercih etmeyen tüketiciler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.
POS cihazı (AA)
"NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ ARASINDA FİYAT FARKI OLMAYACAK"
Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, "pazarlarda artık nakit taşıma zorunluluğunun sona ereceğine ve 15 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelindeki tüm pazarlarda POS cihazı kullanımının zorunlu olacağına" dair haberlere açıklık getirdi.
Karaca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, pazar yerlerinde POS cihazı bulunmamasının pazarcı esnafının müşteri kaybetmesine neden olduğunu söyledi.
Karaca, vatandaşların artık üzerlerinde nakit para taşımayı çok fazla tercih etmediklerine dikkati çekerek, "Bazı bankalarla anlaşma yaptık. 15 Ağustos'tan itibaren talepte bulunan pazarcılar POS cihazı alabilecek, satışlarında kredi kartını daha fazla kullanabilecek." dedi.