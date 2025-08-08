SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?

Vatandaşlar semt pazarlarındaki alışverişlerde kredi kartını daha fazla tezgahta kullanma imkanına kavuşuyor. 15 Ağustos'tan itibaren yapılan düzenleme ile POS cihazları daha yaygın şekilde kullanabilecek. "Tüm pazarlarda POS cihazı kullanımının zorunlu olacağına" dair haberlere açıklık getiren Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, "Burada POS cihazının alınması konusunda herhangi bir zorunluluk olmayacak." dedi.

Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025 , 11:45 Güncelleme Tarihi :08 Ağustos 2025 , 12:06
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tüketiciler, 15 Ağustos'tan itibaren, semt pazarlarındaki alışverişlerde kredi kartını daha fazla tezgahta kullanma imkanına kavuşacak.

Pazar alışverişlerinde kredi kartıyla ödeme yapamamaları tüketicilerin mağdur olmalarına yol açarken pazarcı esnafının da satışlarının düşmesine neden olabiliyor.

Semt pazarı (AA)Semt pazarı (AA)

Bu durumun ortadan kalkması için harekete geçen pazarcılar, artık POS cihazlarını daha yaygın şekilde kullanabilecek. Böylece tüketiciler alışverişlerinde daha çok sayıda tezgahta kredi kartını tercih edebilecek.

KULLANIP KULLANMAMA PAZARCININ TERCİHİNE BIRAKILDI
Yeni uygulama, 15 Ağustos'ta hayata geçirilecek ancak POS cihazlarının kullanılıp kullanılmaması pazarcı esnafının tercihine bırakılacak. Uygulamanın özellikle nakit para taşımayı tercih etmeyen tüketiciler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

POS cihazı (AA)POS cihazı (AA)

"NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ ARASINDA FİYAT FARKI OLMAYACAK"
Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, "pazarlarda artık nakit taşıma zorunluluğunun sona ereceğine ve 15 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelindeki tüm pazarlarda POS cihazı kullanımının zorunlu olacağına" dair haberlere açıklık getirdi.

Karaca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, pazar yerlerinde POS cihazı bulunmamasının pazarcı esnafının müşteri kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Karaca, vatandaşların artık üzerlerinde nakit para taşımayı çok fazla tercih etmediklerine dikkati çekerek, "Bazı bankalarla anlaşma yaptık. 15 Ağustos'tan itibaren talepte bulunan pazarcılar POS cihazı alabilecek, satışlarında kredi kartını daha fazla kullanabilecek." dedi.

Semt pazarı (AA)Semt pazarı (AA)

Semt pazarlarında POS cihazı bulunmaması nedeniyle çok fazla müşterinin marketlerden alışveriş yapma eğilimi gösterdiğini bu durumun da pazarcı esnafı için ciddi bir kayıp oluşturduğunu vurgulayan Karaca, uygulamanın hayata geçmesiyle marketleri tercih eden vatandaşların tekrar pazar yerlerinde alışveriş yapmaya başlayacağını bildirdi.

FİYAT FARKI VEYA KOMİSYON OLMAYACAK
Karaca, düzenlemenin hem tüketiciye hem de esnafa büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "Burada kartla alışverişte fiyat farkı olur mu diye bir endişe oluşmasın. Nakit veya kredi kartı ile alışveriş arasında fiyat farkı veya komisyon olmayacak." diye konuştu.

POS cihazı (AA)POS cihazı (AA)


ESNAF İÇİN POS CİHAZI ZORUNLU MU?
Enflasyon nedeniyle de tüketicilerin nakit taşımadığını ve kredi kartı kullanma eğiliminin artırdığını anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Pazarcı esnafımızın da bu konuda yoğun talebi vardı. Yeni uygulamayla esnafımız rekabet ortamında, çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlayarak tüketicilerin daha rahat alışveriş yapmasını sağlayacak. Her şey esnafımızın ekonomik olarak daha güçlü olması ve vatandaşımızın daha rahat bir alışveriş yapabilmesi adına. Burada POS cihazının alınması konusunda herhangi bir zorunluluk olmayacak."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber’de açıkladı: Enerjide devlet desteği 900 milyar TL’yi aştı | İsrail’e tepki | Suriye mesajı
Türkiye’den Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planına sert tepki: İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı
Borsa İstanbul
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplanıyor! Terör Türkiye gündeminden çıkacak
Netanyahu’nun kanlı planı! İsrail’de Güvenlik Kabinesi Gazze’nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas’tan tepki: Bedeli ağır olacak
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Dortmund’un yıldızı gelecek
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer’in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
İzmir’de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Okan Buruk’tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11’i netleşti
CHP’li ABB’den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halı sahalar ücretli olacak
Filistin’e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt’tan Ayasofya’ya yürüyecek
Hüseyin Saral’ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya’ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar
Jennifer Lopez 600 yıllık Türk hamamında konakladı! Otelde ilginç yasak
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Milyoner’de seyirciyi ekrana kilitleyen anlar! Galatasaray sorusuna çift cevap da yetmedi
MİT’ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman’a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa’da yakalandı!
CHP’li İmamoğlu’nun İngiliz’e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK’ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık