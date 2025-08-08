Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Deniz ve hava trafiği kapatıldı

Çanakkale'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
CANLI ANLATIM
İTFAİYE ARACI ALEVLERİN İÇİNDE KALDI
Yangına müdahale etmek için bölgeye giden itfaiye aracı alevlerin içinde kaldı.
Şoför ise son anda kendisini dışarıya atarak kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.
HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale’de havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle uçuşların askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale Havalimanı pistinin; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama-kurtarma ekipleri ve yangınla mücadele uçakları dışında tüm uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.
Söz konusu kısıtlamanın 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar geçerli olacağı belirtildi. Bakanlık, alınan kararın tamamen güvenlik gerekçesiyle uygulandığını vurgulayarak, kamuoyuna saygıyla bilgi verildiğini açıkladı.
3 KÖY VE YAŞLI BAKIM EVİ BOŞALTILDI
Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
YAŞLI BAKIM MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda ise "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla tahliye edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
ÇOMÜ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi.
Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Ekipler şu anda tüm tedbirleri almış durumda. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.
ÇANAKKALE SAVUNMASI
Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi bahçesinde vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
OGM AÇIKLADI: 8 UÇAK 8 HELİKOPTER
Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadelenin devam ettiğini bildirdi.
Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"8 Uçak
4 Helikopter
46 Arazöz
1 İş Makinesi
272 Personel
Çanakkale Merkez'de ve Bayramiç'te orman dışı alanlarda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz.
Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."
BOĞAZ TRAFİĞE ASKIYA ALINDI
Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." denildi.
ÇANAKKALE'DE YANGIN
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.
"ŞU AN İÇİN ŞEHİR MERKEZİNİ TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK"
Sarıcaeli köyünde her hangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Toraman, şöyle konuştu:
"Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor."
Vali Toraman, Çanakkale merkez Sarıcaeli köyündeki yangına havadan 8 uçak ve 4 helikopter, karadan da 46 arazöz, 4 dozer ve kurumların makina imkanlarıyla karadan müdahale edildiğini kaydetti.