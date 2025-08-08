Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç bugün İsrail kabinesi tarafından onaylanan Gazze'nin tamamının işgali kararını, Türkiye'nin gündemine oturan sahte e-imza çetesini ve Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasıyla ilgili devam eden dava sürecini değerlendirdi.



"YARGI GÖREVİNİ YAPACAK" Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasıyla ilgili devam eden dava süreciyle ilgili konuşan Bakan Tunç "Otel yangınıyla ilgili gerekli yargı süreci devam ediyor. İTÜ'den bilirkişiler görevlendirildi. Birileri yargıdan kaçırıldı dendi. Kaçırılmadı. İTÜ raporu sonucu sorumlular belirlendi. Yargılama devam ediyor. Birtakım dezenformasyonlar yapıldı ama böyle bir durum söz konusu değil. Kim sorumluysa 78 canın hesabını vermeli. Bağımsız ve tarafsız yargı görevini yapacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi (takvim foto arşiv)



"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR" İsrail'in Gazze'yi işgal planıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan bakan Tunç, "Böyle bir manzarada sözün bittiği yerdeyiz. İsrail terör devletidir. Ona devlet demek mümkün değil. Maalesef uluslararası hukuka aykırı bir sekilde aldıkları sözlerin kararı. İsrail bir soykırım politikası işliyor. Oradaki mazlum insanlara işkence ediyor. Soykırım işlenirken batılı ülkeler İsrail'e destek verdiler. Uluslararası sistem işlemiyor, kuruluşlar etkisiz. " dedi.