Can Ataklı'dan 'tekbir' hazımsızlığı! Skandal sözler kullandı: Absürt bir şey...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 'Asrın felaketi' diye tanımlanan depremler meydana geldi. 10 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası devlet tüm imkanlarını seferber ederken vatandaşlar da el ele vererek yaraları sarmak için ilk andan itibaren hareket geçti.
CHP YANDAŞI CAN ATAKLI TEKBİRDEN RAHATSIZ OLDU
85 milyon tek yürek olarak yaralarını sararken CHP yandaşı isimler İslam'a karşı nefret yüklü duruşlarını deprem üzerinden de ortaya koydu!
Korkusuz Yazarı Can Ataklı, vatandaşların enkaz altından kurtarıldığı esnada tekbir getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı skandal ifadelerle dile getirdi.
"BU KADAR ABSÜRT BİR ŞEY OLAMAZ"
Tekbir getirmenin absürt bir durum olduğunu iddia eden Can Ataklı şu skandal ifadeleri kullandı;
"İlk defa burada yaşadık. AFAD'ın içine sokulan 'AKP militanları' dinci gruplar, başka yok zaten... Ana kadrolar hepsi dinci ve ilk defa bu depremde bir tekbir getirilmesini duyduk. Bu kadar absürt bir şey olamaz. Tekbir bir kaç yerde getirilir cenazede, kurban kesilirken ve bayram namazlarında bunların kuralları var.