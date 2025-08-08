Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor

Kadınlar doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar, her çocuk için 2 yıllık borçlanma yapılabiliyor. Bu sayede çocuk başına 720 gün, en çok 2.160 gün kazanmak mümkün. Bu doğumların sigortadan ya da stajdan sonra olması öncelikli şart. Ayrıca 2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabiliyor. Erkeklere erken emeklilik yolunu askerlik borçlanması açıyor. Borçlanma ile 540 güne kadar prim kazanma imkanı oluyor. Sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar, borçlanma ile başlangıcını da geriye çekebiliyor. Toplu ödeme yap erken emekli ol (AA)

Yurt dışında çalışanlar, belli şartlarda, çalıştıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor.



Kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmasalar bile borçlanabiliyor.



Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanabiliyor.



Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında.



Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanlar, normal staj sürelerini (en fazla 1 yıl) borçlanılabiliyor.



Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri de borçlanma kapsamında.



Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25 Şubat 2011'den sonraki) borçlanma imkanı var.

ESNAFA DA İMKAN VAR

Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ-Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ- Kur'lular, bunların tamamını ihya ile canlandırabiliyor. Borçlanmada borçlanılabilecek süreden ihtiyaç kadarı ödenebilirken, ihyada tüm sürenin canlandırılması şart.



BORÇLANMA VE İHYA NASIL HESAPLANIYOR?

Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si, yurt dışı borçlanmasında yüzde 45'i, ihyada ise yüzde 34.5'i oluyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması 8 bin 321 lira 76 kuruş, yurt dışı borçlanması 11 bin 702 lira 48 kuruş, ihya da 8 bin 971 lira 89 kuruş.



EĞİTİM SÜRELERi PRiMi ARTIRIYOR

Borçlanma imkanı sunulan diğer alanlar şöyle:

1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri

Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler. ■

Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler

Grev ve lokavtta geçen süreler...