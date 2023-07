CHP'ye yandaşı Sözcü Yazarı Aytunç Erkin, Meral Akşener'in tamamen Ankara'ya taşınacağını İstanbul'daki evini kiraya vereceğini ve bundan sonra aiilesiyle birlikte Ankara'da kiraladığı evde ikamet edeceğini yazdı. Akşener'in önümüzdeki günlerde Ankara'dan sahaya inmeye hazırlandığını yazan Erkin, Divanlık Toplantısında "CHP ile ittifak" konusunun gündeme geldiğini belirterek, Meral Akşener'in, "Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız." dediğini yazdı.