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    • 07.07.2023 15:08
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    Meral Akşener CHP ile ipleri koparıyor! Olay 'ittifak' çıkışı

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından kurultayda sessizliğini bozan Meral Akşener, CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu belirtti. Söz konusu çıkışın etkileri sürerken Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifaka sıcak bakmadığı konuşuluyor. Yeni A Takımı'nı toplayan Akşener'in söz konusu toplantıda "CHP ile ittifak gündemimizde yok" dediği öne sürüldü. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Meral Akşener CHP ile ipleri koparıyor!

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren 8'li koalisyon seçimlerde ağır bir yenilgi aldı.

    Büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları sürerken İYİ Parti'de ise Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Ahat Andican ve Taylan Yıldız gibi isimlerin zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi muhalefeti sarstı.

    MERAL AKŞENER KURULTAY'DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerde yaşanan hezimetin ardından koruduğu uzun sürelik sessizliğini 24 Haziran'da gerçekleştirdiği Kurultayda bozdu.

    Eline bir torba alarak kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklenerek, "Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar." dedi.

    Akşener, "Saygısızlar" diye bağırarak "Pis iftiralara şahit oldum. Asla affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte." tehditvari ifadeler kullandı.

    CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
    CHP'den milletvekili alarak Meclis'e girmelerinden pişman olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını savundu.

    MERAL AKŞENER'DEN OLAY İTTİFAK ÇIKIŞI: GÜNDEMİMİZDE YOK
    Kurultay'da yaptığı açıklamalarından ardından tekrar sessizliğe gömülen Meral Akşener geçtiğimiz günlerde A Takımını belirledi. Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ı listeye yazmayan Meral Akşener adı FETÖ iddiaları ile geçen ve FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'yu Teşkilat Başkanı olarak atadı.

        Akşener'in A Takımı ile yaptığı toplantıda CHP ile ittifak yapmayacaklarını söylediği iddia edildi.

        CHP'ye yandaşı Sözcü Yazarı Aytunç Erkin, Meral Akşener'in tamamen Ankara'ya taşınacağını İstanbul'daki evini kiraya vereceğini ve bundan sonra aiilesiyle birlikte Ankara'da kiraladığı evde ikamet edeceğini yazdı. Akşener'in önümüzdeki günlerde Ankara'dan sahaya inmeye hazırlandığını yazan Erkin, Divanlık Toplantısında "CHP ile ittifak" konusunun gündeme geldiğini belirterek, Meral Akşener'in, "Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız." dediğini yazdı.

        YEREL SEÇİMLERE İTTİFAKSIZ GİRİLECEK
        Öte yandan İYİ Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıklarına aday çıkaracağı da konuşuluyor.

        CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan bir haberde İYİ Parti'nin ittifakı bitireceğine yer verildi.

        Söz konusu haberde, "Seçimlere "ittifaksız" olarak girileceği görüşünün ağır bastığı İYİ Parti'nin yeni yönetiminin ilk sınavını yerel seçimlerde vereceği belirtiliyor. Divanda yer alan "milliyetçi" kökenli isimlerin, genel seçimler süresince "partiye küsen tabanı" geri döndüreceği kaydediliyor." denildi.
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