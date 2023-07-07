Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren 8'li koalisyon seçimlerde ağır bir yenilgi aldı.
Büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları sürerken İYİ Parti'de ise Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Ahat Andican ve Taylan Yıldız gibi isimlerin zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi muhalefeti sarstı.
MERAL AKŞENER KURULTAY'DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerde yaşanan hezimetin ardından koruduğu uzun sürelik sessizliğini 24 Haziran'da gerçekleştirdiği Kurultayda bozdu.
Eline bir torba alarak kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklenerek, "Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar." dedi.
Akşener, "Saygısızlar" diye bağırarak "Pis iftiralara şahit oldum. Asla affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte." tehditvari ifadeler kullandı.
CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
CHP'den milletvekili alarak Meclis'e girmelerinden pişman olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını savundu.
MERAL AKŞENER'DEN OLAY İTTİFAK ÇIKIŞI: GÜNDEMİMİZDE YOK
Kurultay'da yaptığı açıklamalarından ardından tekrar sessizliğe gömülen Meral Akşener geçtiğimiz günlerde A Takımını belirledi. Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ı listeye yazmayan Meral Akşener adı FETÖ iddiaları ile geçen ve FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'yu Teşkilat Başkanı olarak atadı.