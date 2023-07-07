CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM

CHP'den milletvekili alarak Meclis'e girmelerinden pişman olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını savundu.

MERAL AKŞENER'DEN OLAY İTTİFAK ÇIKIŞI: GÜNDEMİMİZDE YOK

Kurultay'da yaptığı açıklamalarından ardından tekrar sessizliğe gömülen Meral Akşener geçtiğimiz günlerde A Takımını belirledi. Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ı listeye yazmayan Meral Akşener adı FETÖ iddiaları ile geçen ve FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'yu Teşkilat Başkanı olarak atadı.