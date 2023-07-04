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    • 04.07.2023 16:13
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    • 04.07.2023 16:24
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    İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu! Teşkilat Başkanlığı'na şaibeli isim: Buğra Kavuncu

    İstifalarla sarsılan İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu... Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ın yeni listede olmaması dikkat çekerken eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı olarak atandı. Adı FETÖ iddiaları ile geçen ve FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olan Buğra Kavuncu'nun Teşkilat İşleri Başkanı olarak atanması tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Akşener’in A Takımı’nda şaibeli isim!

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen 8'li koalisyon seçimlerde ağır bir yenilgi aldı.

    Koalisyonun büyük ortaklarından CHP içerisinde koltuk savaşları yaşanırken İYİ Parti'de ise Ahat Andican, Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Taylan Yıldız gibi isimlerin zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi ortalığı karıştırdı.

    MERAL AKŞENER KURULTAYDA ÇILDIRDI
    İYİ Parti Genel Başkanı seçimlerin ardından sürdürdüğü uzun süreli sessizliğini 24 Haziran'da gerçekleştirilen Kurultayda bozdu.

    Eline bir torba alarak kürsüye çıkan Akşener parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklendi. Kendisini eleştirenlerin teyammül yoklamasında geride çıkanlar olduğunu iddia eden Akşener, "Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar." dedi. Akşener, "Saygısızlar" diye bağırdı. Akşener, "Pis iftiralara şahit oldum. Asla affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte." dedi.

    CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
    CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını söyledi.

    YENİ KADROSUNU KURDU
    Meral Akşener parti içine parmak sallamasının ardından bu kez yeni kadrosunu da kurdu. Akşener İYİ Parti Başkanlık Divanı'nı belirledi.

    TEPKİ ÇEKEN ATAMA: BUĞRA KAVUNCU TEŞKİLAT BAŞKANI OLDU
    Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ın yeni listede olmaması dikkat çekerken eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı olarak atandı.

        Adı FETÖ iddiaları ile geçen ve FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olan Kavuncu'nun Teşkilat İşleri Başkanı olarak atanması tepki çekti. İşte İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divan'ı ve Buğra Kavuncu hakkındaki o iddialar...


        YENİ BAŞKANLIK DİVANI
        21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı şöyle:

        Siyasi İşler Başkanı: Oktay Vural

        Genel Sekreter: Ayfer Yılmaz

        Teşkilat Başkanı: M. Satuk Buğra Kavuncu

        Mali İşler Başkanı: M. Cem Özdemir

        Kurumsal İlişkiler Başkanı: Şükrü Kuleyin

        Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Ahmet Zeki Üçok



        Seçim İşleri Başkanı: Sedat Aksakallı

        Uluslararası İlişkiler Başkanı: M. Naci Cınıslı

        Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Ayyüce Türkeş

        Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı: M. Tolga Akalın

        Yerel Yönetimler Başkanı: Burak Akburak

        Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Kürşat Zorlu

        Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge Yılmaz

        Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale

        Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı: Birol Aydemir

        Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Ali Demir

        Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç Atabay

        Toplumsal Politikalar Başkanı: Ece Güner

        Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile Yüksel

        Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Türker Yörükçüoğlu

        Parti İçi Eğitim Başkanı: Ayşe Sucu

        AKŞENER DAHA ÖNCE TEŞKİLATI KENDİSİNE BAĞLAMIŞTI
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimz yıl partisinin başkanlık divanını değiştirmiş ve Koray Aydın'da bulunan Teşkilat işleri Başkanlığı'nı doğrudan kendisine bağlamıştı.

        ÜMİT ÖZDAĞ: BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ
        2020 yılında İYİ Parti'den isitfa etmeden önce Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu savunan Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

        Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı. Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyerek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Özdağ, parti disiplin kuruluna sevk edilmiş ve karar sonrasında istifa ederek Zafer Partisi'ni kurmuştu.

        KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ
        Ayrıca Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı.

            İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu.Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.

            Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.




            FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI "DAYISI" ÇIKMIŞTI
            FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı ortaya çıkmıştı.

            Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.


            Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.



            Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.

            ÖZVARİNLİ DE İTİRAF ETMİŞTİ
            Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski TBMM grup danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'deki bu görevi boyunca birçok karanlık olaya şahit olduğunu açıklayarak parti politikalarının ABD'de belirlendiğini söylemiş ve Kavuncu ile ilgili bomba iddialarda bulunmuştu.

            FETÖ ile bağlantılı kim varsa Buğra Kavuncu'nun etrafında toplandığını bildiren Özvarinli, İmamoğlu ve Kavuncu'nun çok yakın olduklarına da dikkat çekti.

            Aydınlık'a konuşan Özvarinli şunları söyledi;

            ABD ROL BİÇİYOR AKŞENER OYNUYOR
            "İYİ Parti'de politikalar parti organlarında belirlenmiyor. Kritik konularda önce sessiz kalınır. Sonra bir yerlerden haber gelir o doğrultuda tavır alınır. Yani üst akıl karar verir, Akşener uygular. Bu üst akıl da bellidir. Partide çalışan kişi gelişmeleri dikkatle takip ederse gerçeği görür. Bu üst akıl Pensilvanya'dır. Pensilvanya kimdir? Amerika'dır. ABD'nin Türkiye planlarında İYİ Parti'ye biçilen roller vardır. Akşener de bu rolü oynar. Bu konuda o kadar çok örnek vardır ki.

                OLAY BUĞRA KAVUNCU SÖZLERİ
                "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ile 2019 yılında tanıştım. Kavuncu özel olarak seçilmiş biri. Akşener kendisinden sonra partiyi ona bırakacak. Bunun zamanını da Pensilvanya ve Amerika belirleyecek. Kavuncu'nun, Ekrem İmamoğlu ile arası çok iyidir. Çok çok yakın ilişkileri vardır. CHP içinde de teması çoktur. Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanma olayı patlak vermişti.

                Benim de olduğum bir ortamda Kavuncu Akşener'e 'bu olaya müdahale et' demişti. Ben de böyle bir durumun sakıncalı olduğunu söylemiştim. O süreçte Akşener, Kaftancıoğlu'nun yargılanma sürecine müdahale etmedi.

                "FETÖ'CÜLER HEP YANINDA"
                "Partide FETÖ ile iltisaklı ne kadar kişi varsa Buğra Kavuncu ile çok yakın arkadaştır. Siyaset Akademisinin İYİ Parti'de kurucusu bendim. Siyaset Akademisinin başına Mayıs 2022'de Yüksel Korkmaz getirildi. Korkmaz'a özel araba gönderen Kavuncu'nun Korkmaz sevgisinin altında yatan nedir? Korkmaz FETÖ'den tutuklanıp sonra serbest bırakılan biri. Ben İstanbul'a 3 kere konferansa gittim, kimse bana özel araç göndermedi. Kavuncu, Akşener'den sonra İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı. Bunu söyleyen Akşener'in kendisi.

                "AKŞENER İÇİN KAVALA ÇOK ÖNEMLİ"
                Osman Kavala, Akşener için çok önemli birisidir. Ben Kavala'nın çok tehlikeli biri olduğunu belirttim. Akşener, Kavala ile ilgili risk alıp konuştu. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin konuşması oldu. İlk orada karşı karşıya geldik.

                "Ekrem İmamoğlu CHP'li. Ama İYİ Parti ve Akşener'e CHP'den daha yakın. Hatta biz bu hususu test ettik. Mansur Yavaş ile ilgili raporlar gönderdik Meral Hanım'a. 'Bu adamın yanında durmalısınız' dedim. Kaybetse bile İYİ Parti dağılma sürecine girmez diye rapor ilettik. Danışman arkadaş 'yanlış yapıyorsun' dedi. 'Bir kere Mansur Yavaş ile ilgili grup konuşmasına bir şeyler yazdın mı?' dedi. 'Yazdım söylemedi' dedim. 'Bu hafta İmamoğlu ile ilgili birkaç süslü cümle yaz söyleyecek mi bakalım' dedi. Yazdım gönderdim. Grup toplantısında bunu söyledi. İmamoğlu-CHP ilişkisinden öte İmamoğlu-İYİ Parti ilişkisi var.

                Adana'da Siyaset Akademisi eğitimi verdim. Arkadaşlarla ve Siyaset Akademisi başkanıyla beraber arabayla dönüyorduk. Radyodaki haberlerden Akşener'in 'Başbakan olacağım' dediğini duyduk. Herkes şok oldu. Ben arkadaşlara, 'bu ülkücü tabana ihanettir. Bu Ekrem İmamoğlu'na otobandan yol açmaktır' dedim. Bunu o tarihte algılayanlar oldu. Ben de algılamıştım.

                "SARAÇHANE OLAYI KURGU"
                Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmişti. İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararı da aynı gün açıklandı. Akşener hemen İmamoğlu'na destek için yola çıktı. İstanbullulara da çağrılar yapılmıştı. Saraçhane'de büyük bir kalabalık oluştu. Akşener ve İmamoğlu Saraçhane'de kucaklaştı. Saraçhane'de yaşananların tamamı kurgudur. Makam odasında bir sarılma vardır. O da bir kurgudur, tiyatrodur. Planlanmıştır.

                "HDP İLE İLİŞKİ CHP ÜZERİNDEN"
                İYİ Parti'deki görevim sırasında HDP ile ilgili iç Ege bölgesindeki illerde araştırma yapıldı. Sonuçlar, analizler benim önüme de geldi. Ben Fatih Akşener'e 'neden bunu yaptırıyorsunuz?' dedim. Cevap veremedi. HDP ile İYİ Parti'nin ilişkisi CHP üstünden sürmektedir.

                'MASAK AİLE HESAPLARINI İNCELESİN'
                MASAK partiyi yöneten aileyi ve ailenin yakınlarının hesaplarını incelesin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti'ye çok yakındır. Ankara'daki Çankaya Belediyesi de bunlardan biri. Başta Fatih Akşener ve yakın çevresi olmak üzere aileye yakın isimlerin hesap hareketleri incelenirse önünde sonunda önemli açıklar yakalanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük cerahatlerinden biri patlar böyle bir araştırma yapılırsa."

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                Haberler Güncel İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu! Teşkilat Başkanlığı'na şaibeli isim: Buğra Kavuncu
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