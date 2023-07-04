AKŞENER DAHA ÖNCE TEŞKİLATI KENDİSİNE BAĞLAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimz yıl partisinin başkanlık divanını değiştirmiş ve Koray Aydın'da bulunan Teşkilat işleri Başkanlığı'nı doğrudan kendisine bağlamıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ: BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ

2020 yılında İYİ Parti'den isitfa etmeden önce Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu savunan Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı. Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyerek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Özdağ, parti disiplin kuruluna sevk edilmiş ve karar sonrasında istifa ederek Zafer Partisi'ni kurmuştu.

KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ

Ayrıca Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı.