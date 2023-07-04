Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen 8'li koalisyon seçimlerde ağır bir yenilgi aldı.
Koalisyonun büyük ortaklarından CHP içerisinde koltuk savaşları yaşanırken İYİ Parti'de ise Ahat Andican, Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Taylan Yıldız gibi isimlerin zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi ortalığı karıştırdı.
MERAL AKŞENER KURULTAYDA ÇILDIRDI
İYİ Parti Genel Başkanı seçimlerin ardından sürdürdüğü uzun süreli sessizliğini 24 Haziran'da gerçekleştirilen Kurultayda bozdu.
Eline bir torba alarak kürsüye çıkan Akşener parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklendi. Kendisini eleştirenlerin teyammül yoklamasında geride çıkanlar olduğunu iddia eden Akşener, "Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar." dedi. Akşener, "Saygısızlar" diye bağırdı. Akşener, "Pis iftiralara şahit oldum. Asla affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte." dedi.
CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını söyledi.
YENİ KADROSUNU KURDU
Meral Akşener parti içine parmak sallamasının ardından bu kez yeni kadrosunu da kurdu. Akşener İYİ Parti Başkanlık Divanı'nı belirledi.
TEPKİ ÇEKEN ATAMA: BUĞRA KAVUNCU TEŞKİLAT BAŞKANI OLDU
Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ın yeni listede olmaması dikkat çekerken eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı olarak atandı.