İYİ Parti'nin 'CHP'siz yerel seçim' planı deşifre oldu! Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez: "Sonuç alacak adımlar atacağız"

"SONUÇ ALACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Siyasetteki en temel unsurun 'sonuç almak' olduğu söyleyen Turhan Çömez'in "Sonuç almak siyasette şüphesiz en temel unsur. Sonuç almadan bir başarı öyküsünü konuşmak mümkün değil. O bakımdan sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışmaya ve çabaya hazırız" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.



İYİ PARTİ'NİN CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI

Çömez'in, "Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da açık etti.