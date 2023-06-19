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    • 20.06.2023 01:39
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    İYİ Parti'nin 'CHP'siz yerel seçim' planı deşifre oldu! Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez: "Sonuç alacak adımlar atacağız"

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası İYİ Parti, yerel seçimlerde CHP'den bağımsız bir yol izlemenin hazırlıklarını yapıyor. CHP'ye 'yerel seçimlere ayrı gireceğiz' resti çeken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'den sonra topa İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez girdi. Çömez'in, "Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını açık etti. Öte yandan Meral Akşener'in sistematik bir şekilde A Takımı'na CHP'yi bombalatması dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti’nin CHP’siz yerel seçim planı deşifre oldu

    Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.

    Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı.


    Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.

    İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.

    Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında da ipler kopma noktasına geldi.



    Bu durumun son örneği İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in açıklamalarıyla bir kez daha tescillendi.

    BU MESAJLAR CHP'YE... "GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAHADA OLACAĞIZ"
    28 Mayıs'taki hezimet sonrası önlerinde bir vizyon oluştuğunu dile getiren Çömez, yerel seçimlere CHP'den bağımsız, ayrı gireceklerinin işaret fişeğini attı.



    Önlerinde bir vizyon oluştuğunu belirtip ve güçlü bir şekilde sahada olacaklarını dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı, "Biz sahadaki durumumuzu biliyoruz. Bunların bütün analizlerini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Seçim sonrası çok yoğun çalışmalar yaptık. Önümüzde bir vizyon oluştu. Güçlü bir şekilde sahada olacağız önümüzdeki dönemde. Sadece kendi seçim bölgelerimizde değil, diğer bölgelerde de çok aktif bir çalışma içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.



        "SONUÇ ALACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"
        Siyasetteki en temel unsurun 'sonuç almak' olduğu söyleyen Turhan Çömez'in "Sonuç almak siyasette şüphesiz en temel unsur. Sonuç almadan bir başarı öyküsünü konuşmak mümkün değil. O bakımdan sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışmaya ve çabaya hazırız" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

        İYİ PARTİ'NİN CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI
        Çömez'in, "Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da açık etti.


        "YEREL SEÇİMLERE AYRI GİRECEĞİZ" RESTİ, "REHAVETE KAPILDIK" İTİRAFI
        Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de CHP'ye 'yerel seçimlere ayrı gireceğiz' resti çekmiş, "Biz seçimi kazanmış gibi hareket ettik" diyerek rehavete kapıldıklarını itiraf etmişti.

        CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti bileşenleriyle hazırladıkları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin seçim kazandırmayacağını ifade eden Özlale, CHP'ye veryansın etmişti.
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