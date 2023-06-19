İYİ Parti'nin 'CHP'siz yerel seçim' planı deşifre oldu! Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez: "Sonuç alacak adımlar atacağız"

Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında da ipler kopma noktasına geldi.







Bu durumun son örneği İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in açıklamalarıyla bir kez daha tescillendi.



BU MESAJLAR CHP'YE... "GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAHADA OLACAĞIZ"

28 Mayıs'taki hezimet sonrası önlerinde bir vizyon oluştuğunu dile getiren Çömez, yerel seçimlere CHP'den bağımsız, ayrı gireceklerinin işaret fişeğini attı.







Önlerinde bir vizyon oluştuğunu belirtip ve güçlü bir şekilde sahada olacaklarını dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı, "Biz sahadaki durumumuzu biliyoruz. Bunların bütün analizlerini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Seçim sonrası çok yoğun çalışmalar yaptık. Önümüzde bir vizyon oluştu. Güçlü bir şekilde sahada olacağız önümüzdeki dönemde. Sadece kendi seçim bölgelerimizde değil, diğer bölgelerde de çok aktif bir çalışma içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.