Öküz öldü ortaklık bitti! İYİ Parti'den "Yerel seçimlere ayrı gireceğiz" resti: "Kılıçdaroğlu varsa biz yokuz" mesajı





"GEÇMİŞTEKİ HATALARI YAPMAMAK GEREKİYOR"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale girdi. Özlale, "Yerel seçimlerde belediyeleri almak için hazırlanırken geçmişteki hataları yapmamak gerekiyor" dedi.



"CHP HATA YAPMA EĞİLİMİNDE, TEDİRGİNİZ"

CHP'li Bülent Kuşoğlu ve Eren Erdem'in isimlerini veren Ümit Özlale, "CHP'de geçmişteki hataları yapma eğilimi görüyorum. İsim de vereyim hem Kuşoğlu'ndan hem de Eren Erdem'den gelen açıklamalar bize seçimi kaybettiren hataların yeniden yapılabileceği yönünde. Bu bizi tedirgin ediyor. İYİ Parti olarak biz yerel seçimleri kazanmak, belediye almak istiyoruz" şeklinde konuştu.