Öküz öldü ortaklık bitti! İYİ Parti'den "Yerel seçimlere ayrı gireceğiz" resti: "Kılıçdaroğlu varsa biz yokuz" mesajı

Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.
Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.
Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında da ipler kopma noktasına geldi.
İYİ PARTİ'DE 'SEÇİM KILIÇDAROĞLU YÜZÜNDEN KAYBEDİLDİ' HAVASI HAKİM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası kamera karşısına geçip Başkan Erdoğan'ı tebrik etmiş, "Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Pek çok bedel ödedik" diyerek Kılıçdaroğlu'na derin bir göndermede bulunmuştu.
İYİ Parti Kurucusu, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini söylemişti.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE: "BU SEFER AYNI FEDAKARLIK OLMAZ"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da yerel seçimlerde ittifak için CHP'ye şart koştu. Yerel seçimleri hatırlatan Usta "Geçen sefer hiçbir büyükşehir talep edilmeden yapılan bir işbirliğiydi. Bu sefer aynı fedakarlık olmaz" dedi.