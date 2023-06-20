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    • 20.06.2023 21:49
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    İYİ Parti'den 'seçimlere ayrı gireceğiz' ilanı! Akşener'in İmamoğlu ve "Kılıçdaroğlu'suz CHP" planı: "Millet İttifakı yasal olarak sonlandı"

    İYİ Parti, yerel seçimlerde CHP'den bağımsız yol izlemenin hazırlıklarında... Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan zehir zemberek sözlerle ayrılacağı kulisine İYİ Parti'den doğrulama niteliğinde bir yanıt geldi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun "6 değil 16'lı masa kurarım" çıkışına sert tepki gösterip CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunan Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi. Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez de "Millet İttifakı yasal olarak sonlandı" çıkışını yaptı. Akşener'in İmamoğlu ile birlikte hareket edeceği, değişim çağrılarını destekleyeceği kulislerde konuşulurken İYİ Partili kurmayların eylem ve söylemleriyle bu durumu desteklemesi dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti’den ’seçimlere ayrı gireceğiz’ ilanı!

    Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.

    Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı.


    Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.

    Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında da ipler kopma noktasına geldi.

    Ekremci Sözcü TV'nin kadrolu yorumcularından yandaş İsmail Saymaz, Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını duyuracağını kulis bilgisi olarak paylaştı.

    Saymaz, "Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin A Takımı'ndan Saymaz'ın bu kulis bilgisini doğrulayan bir çıkış geldi.



    "MERAL AKŞENER MASAYI DAĞITACAK" KULİSİNE İYİ PARTİ'DEN DOĞRULAMA
    Ekremci Sözcü TV'nin yayınına konuk olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'ye İsmail Saymaz'ın "Meral Akşener, Millet İttifakı'ndan sert sözlerle ayrılacak" tweeti soruldu.

    Özlale, böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getirdi.



    Seçimden istedikleri sonuçla ayrılmadıklarını bu durumu İYİ Parti'nin tüm kurulları ile tartıştıklarını belirten Özlale, "Bu hafta sonu oluşacak olan genel kurul, İYİ Parti'nin yeniden istediği oy oranlarına nasıl çıkacağı konusuyla ilgili önemli ipuçları taşıyor" şeklinde konuştu.

        OLASI İTTİFAK KILIÇDAROĞLU İLE OLMAYACAK: "GEREKİRSE 16'LI MASA KURARIM" SÖZLERİNE TEPKİ
        Olası bir ittifakın Kemal Kılıçdaroğlu ile olmayacağının altını kalın bir şekilde çizen İYİ Partili Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 6 ya da 16 masa kurarım" çıkışına da tepki gösterdi.

        Özlale konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

        Yeni bir ittifak nasıl olur? İşte orada da Kemal Bey'le biraz ters düşüyor olabiliriz. Gerekirse 6 ya da 16 masa kurarım dediğiniz zaman 6'lı masadaki bütün sürecin olumlu gittiği varsayımı üzerine bu cümleyi kurmuş olursunuz. Biz kaybettiğimiz bir seçimden gerekli dersleri almak zorundayız. Biz bir seçim kaybettik. Millet İttifakı olarak kaybettik, desteklediğimiz cumhurbaşkanı adayı kaybetti. İYİ Parti olarak istediğimiz oyu alamadık. Biz de seçimi kaybettik.



        YEREL SEÇİMLERE 'AYRI GİRECEĞİZ' RESTİ: "İYİ PARTİ OLARAK SEÇİM VE BELEDİYE KAZANMAK İSTİYORUZ"
        "Bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır"         diyen Akşener'in kurmayı, İYİ Parti olarak seçim kazanmak istediklerini belirterek "Yerel seçimlere ayrı girebiliriz" mesajı da verdi.

        Ümit Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, biz İYİ Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İYİ Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.



        CHP'YE "2019'DA İSTANBUL, ANKARA VE DİĞER BELEDİYELERİ BİZİM SAYEMİZDE ALDINIZ" İMASI
        2019'daki yerel seçimleri hatırlatarak CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehir belediyelerini bizim sayemizde aldınız" mesajı veren Ümit Özlale, "Kılıçdaroğlu varsa, biz ittifakta yokuz" imasında bulunup, Kılıçdaroğlu destekçisi Eren Erdem ve Bülent Kuşoğlu'nu hedef aldı.

        Özlale şöyle konuştu;

        Eren Erdem ve Bülent Kuşoğlu'ndan gelen açıklamalar, bu 6'lı masa sürecinde yapılan hatalardan ders alınmadığını gösteriyor. Bu hatalar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinden tutun 6'lı masanın siyasi iletişimine kadar...

        O yüzden burada önemli olan şey su; biz iyi bir seçim dönemi geçirip İYİ Parti olarak belediyeler kazanmak istiyoruz, yerel yönetimlerde söz sahibi olmak istiyoruz.

        Bunun için de geçmişte yapılan hatalardan ders alınması gerekiyor.



            AKŞENER'İN SAĞ KOLU: "MİLLET İTTİFAKİ YASAL OLARAK SONLANDI"
            Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı" açıklamasını yaptı.



            Çömez, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası yerel seçim çalışmalarına başladıklarını ilan ederek, "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı. Siyasi birlikteliğimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu neye evrilir, nasıl bir birliktelik olur bunu hep beraber göreceğiz. Liderlerin tasarrufu ile bu şekillenecek" dedi.

            Turhan Çömez, "Şundan bütün kamuoyu emin olsun, doğru bir karar verilecek. Birliktelik olabilir, bunun nasıl olacağı önümüzdeki günlerde şekillenecek" dedi.


            EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇIKIŞINDA AKŞENER PARMAĞI
            Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' söylemlerini Meral Akşener'in desteklediği biliniyor.

            Genel Başkanlığa oturamaması durumunda partide tamamen saf dışı kalacak İmamoğlu'nun yeni parti hazırlıkları kapsamında çalışmalara başlaması güçlü ihtimal. Dün kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız'ın kurulacak yeni partide görev alması bekleniyor.

            Gazeteci Abdulkadir Selvi geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine Altılı Masa'yı bombalaması beklendiğini, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek İmamoğlu'nun değişim çağrılarını destekleyeceğini iddia etmişti. Taylan Yıldız'ın istifasının ve yeni parti hazırlıklarının arkasında Akşener'in yönlendirmesinin olabileceği kulislerde konuşulanlar arasında.
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            Haberler Güncel İYİ Parti'den 'seçimlere ayrı gireceğiz' ilanı! Akşener'in İmamoğlu ve "Kılıçdaroğlu'suz CHP" planı: "Millet İttifakı yasal olarak sonlandı"
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