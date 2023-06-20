İYİ Parti'den 'seçimlere ayrı gireceğiz' ilanı! Akşener'in İmamoğlu ve "Kılıçdaroğlu'suz CHP" planı: "Millet İttifakı yasal olarak sonlandı"

Saymaz, "Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin A Takımı'ndan Saymaz'ın bu kulis bilgisini doğrulayan bir çıkış geldi.







"MERAL AKŞENER MASAYI DAĞITACAK" KULİSİNE İYİ PARTİ'DEN DOĞRULAMA

Ekremci Sözcü TV'nin yayınına konuk olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'ye İsmail Saymaz'ın "Meral Akşener, Millet İttifakı'ndan sert sözlerle ayrılacak" tweeti soruldu.



Özlale, böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getirdi.





Seçimden istedikleri sonuçla ayrılmadıklarını bu durumu İYİ Parti'nin tüm kurulları ile tartıştıklarını belirten Özlale, "Bu hafta sonu oluşacak olan genel kurul, İYİ Parti'nin yeniden istediği oy oranlarına nasıl çıkacağı konusuyla ilgili önemli ipuçları taşıyor" şeklinde konuştu.