Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ama kaosun hiç eksik olmadığı 8'li koalisyon seçimlerde ağır bir yenilgi aldı.
Büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları çok farklı boyutlara ulaştı. İYİ Parti'de ise Ahat Andican, Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Taylan Yıldız gibi isimlerin zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi Akşener'i iyice köşeye sıkıştırdı.
MERAL AKŞENER KURULTAYDA ÇILDIRDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun sürelik sessizliğini 24 Haziran'da gerçekleştirilen Kurultayda bozdu.
Eline bir torba alarak kürsüye çıkan Akşener parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklendi. Kendisini eleştirenlerin teyammül yoklamasında geride çıkanlar olduğunu iddia eden Akşener, "Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar." dedi. Akşener, "Saygısızlar" diye bağırdı. Akşener, "Pis iftiralara şahit oldum. Asla affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte." dedi.
CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını söyledi.
AYTUN ÇIRAY'DAN MERAL AKŞENER'E OLAY SÖZLER: SİYASİ CANLI BOMA
İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, Meral Akşener'in kurultayda yaptığı konuşmaya ağır bir eleştiri yaptı. CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Aytun Çıray, Akşener'i "Siyasi canlı bomba" olarak tanımladı.
Çıray şunları söyledi;
"Çocukken torunlarından biri çok bağırıp çağırdığında anneannem "Suç bastırıyor" derdi. İçinde vizyon ve misyon olmayan Kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi. Düşünebiliyor musunuz; grubunda alevi olmayan, vali büyükelçi ve sürekli anayasa tartışılacak bir ülkede yetkin anayasacı olmayan parti Türkiye'yi yönetmeye tali olabilir mi? Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı."