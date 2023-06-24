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    • 24.06.2023 12:26
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    Meral Akşener Kurultay'da çıldırdı! CHP itirafı: Hayatımın en büyük pişmanlığıdır... Parti içine saydırdı: Saygısızlar...

    Seçim hezimetinin ardından 8'li koalisyonun büyük ortakları birbirlerine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Ekrem İmamoğlu'na karşı savaş verirken, İYİ Parti'de ise Akşener sorumlu tutularak istifalar peşi sıra geldi. Seçimlerin ardından sessizliğe gömülen Meral Akşener bugün Kurutayda sessizliğini bozdu. Parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklenen Meral Akşener, "Saygısızlar" diye bağırdı. CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener’den CHP itirafı: Pişmanım

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ama kaosun hiç eksik olmadığı 8'li koalisyon 14 ve 28 Mayıs'ta aldığı hezimetle parçalandı.

    Büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları çok farklı boyutlara ulaşmışken İYİ Parti'de özellikle parti kurucularının zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi Akşener'i iyice sıkıştırdı.

    MERAL AKŞENER KURULTAYDA ÇILDIRDI
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun sürelik sessizliğini bugün Kurultayda bozdu.

    Parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklenen Meral Akşener, "Saygısızlar" diye bağırdı.

    CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
    CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

    Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

    "Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık ve 15 milletvekili istedik o gün bugündür o 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in Diyet'ine döndü bu iş. Kuyruk siyasetine mal oldu."

    HDP ÜZERİNDE 6'LIYA: SİZE HAYATTA BAŞARILAR
    6'lı masaya ithafen konuşan Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." ifadelerini kullandı.

    İP'TEN KOPANLAR
    Öte yandan seçimlerin ardından Akşener'i hedef alarak partiden istifa eden birçok isim oldu. Partiden istifa edenler arasında, Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali Taylan Yıldız gibi isimler dikkat çekiyor.

    İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyerek istifa çağrısında bulunmuştu.

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