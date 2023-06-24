Meral Akşener Kurultay'da çıldırdı! CHP itirafı: Hayatımın en büyük pişmanlığıdır... Parti içine saydırdı: Saygısızlar...

Parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklenen Meral Akşener, "Saygısızlar" diye bağırdı.

CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM

CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

"Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık ve 15 milletvekili istedik o gün bugündür o 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in Diyet'ine döndü bu iş. Kuyruk siyasetine mal oldu."

HDP ÜZERİNDE 6'LIYA: SİZE HAYATTA BAŞARILAR

6'lı masaya ithafen konuşan Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." ifadelerini kullandı.

İP'TEN KOPANLAR

Öte yandan seçimlerin ardından Akşener'i hedef alarak partiden istifa eden birçok isim oldu. Partiden istifa edenler arasında, Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali Taylan Yıldız gibi isimler dikkat çekiyor.

İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyerek istifa çağrısında bulunmuştu.