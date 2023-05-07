AK Parti'nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala yüzyılın mitinginde "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği "Büyük İstanbul Mitingi" saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.
Takvim.com.tr ekibi mitingin yapılacağı alandan dakika dakika son gelişmeleri aktarıyor.
AK Parti Büyük İstanbul Mitingi 🇹🇷— Takvim (@takvim) May 7, 2023
Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi'nde kameramıza yansıyan kare 📸 #TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/O77pUh1WbK
İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDAN AKIN AKIN GELMEYE BAŞLADI
Mitingin gerçekleştirileceği alana vatandaşlar gelmeye başladı. Yüzyılın Mitingi'ne ev sahipliği yapacak alan Yenikapı'dan tam 1.5 kat daha büyük. İstanbul'daki tarihi mitinge milyonların işinin katılması bekleniyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
CHP yandaşlarının AK Parti'nin 2014'teki miting görüntülerini 7'li koalisyonun mitingi gibi paylaşmalarına esprili bir cevap veren ve alanda 1 milyondan fazla İstanbullunun olacağını belirten Kabaktepe, "Bugün yeni bir fotoğraf daha vereceğiz. Yapamadıkları mitingler için buranın fotoğrafını paylaşabilirler. Kırmızı-beyaz burada olacak, başka renkler olmayacak. Telif hakkı istemiyoruz." dedi.
"TARİHİN EN BÜYÜK MİTİNGİNE SAHNE OLACAK" VİDEO İZLE
AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 18. sıradan aday gösterdiği genç milletvekili adaylarından milli yüzücü Umut Arman Sonay Takvim.com.tr mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.
Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Sonay, "İçim kıpır kıpır, günlerdir sahadayız, aldığımız geri dönüşlerden sonra buranın tarihin en büyük mitingine sahne olacağını düşünüyorum. Bunu sağlayan tek kişi cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.