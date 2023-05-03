2023 son seçim anketi geldi! Milli irade Başkan Erdoğan diyor: AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ne, kim önde?





İLK TURDA YÜZDE 51

Bayrakçı, "Sonar'ın son araştırmasını ben çarşamba günü açıklayacağım. Ama bana göre seçim netleşmiştir. Adaylardan bir tanesinin ilk turda yüzde 51 ya da 52 ile kazanma ihtimali var ve yüksek" diye konuştu.

Seçimin ikinci tura kalması durumundaysa farkın daha da açıldığını söyleyen Bayrakçı, "Ancak ola ki seçim ikinci tura kalırsa fark bazılarının söylediği gibi 2-3 puan olmuyor. 7-8 puan olacak" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN OLARAK YORUMLADI

Hakan Bayrakçı'nın bu açıklaması Başkan Erdoğan olarak yorumlanırken, Araştırma şirketi Areda Survey'ın yapılan son anket çalışması bunu göstermiş oldu. Peki son anket sonuçları ne? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ne, kim önde? İşte tüm detaylar...



BAŞKAN ERDOĞAN FARKI AÇIYOR

14 Mayıs'a 11 gün kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarındaki artışı anketler de destekliyor. Araştırma şirketi Areda Survey'ın son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Ankete katılanların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar görmek isteğini söylerken Kılıçdaroğlu 41,9 oy oranında kalıyor. Bu sonucun 14 Mayıs'ta tekrarlanması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk turda yeniden seçiliyor.