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    • 03.05.2023 23:12
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    2023 son seçim anketi geldi! Milli irade Başkan Erdoğan diyor: AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ne, kim önde?

    14 Mayıs seçimlerine sayılı günler anket firmaları vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Özellikle Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yakaldığı büyük ivme giderek artmaya devam ediyor. Peki yapılan son anket sonuçları ne diyor? Cumhurbaşkanı adayları arasındaki fark ne kadar? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ne, kim önde? İşte tüm detaylar...

    Son anket verileri ne diyor?

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayarken, anket firmaları ise vatandaşın nabızını tutmaya devam ediyor. Son zamanlarda Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin rakiplerine karşı yakalağı büyük ivme giderek artmaya devam ediyordu.



    BİR ÖNCEKİ ANKETTE ÇARPICI SONUÇLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI
    ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 27 Nisan - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 2 bin 523 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltmişti.



    CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLK TUR
    ASAL Araştırma, katılımcılara, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu da yöneltti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.1, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46.3, Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 2.7 ve Ata İttifakının adayı Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 1.9 çıkmıştı.



        SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA
        Araştırmada katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa ve ikinci turda yalnız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olsa, siz oyunuzu hangisine verirdiniz?" sorusu da yöneltildi. Kararsızlar, oy vermeyeceğim ve cevap yok yanıtları oransal olarak dağıtıldığında;

        Recep Tayyip Erdoğan:%50.8
        Kemal Kılıçdaroğlu:%49.2

        Mayıs ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.5, CHP'nin oy oranı yüzde 26.7, HDP'nin oy oranı yüzde 9.4, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.2, MHP'nin oy oranı yüzde 8.0, Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 2,1, Türkiye İşçi Partisi'nin oy oranı yüzde 1.8 ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1.5 çıktı.



        HAKAN BAYRAKÇI: BİR ADAY İLK TURDA KAZANACAK
        Seçimlere 12 gün kala kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan son anket sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Bayrakçı, bir adayın seçimi ilk turda kazanacağını söyledi. Bir televizyon programına telefonla bağlanan Bayrakçı, son anket çalışmalarını çarşamba günü yayımlayacaklarını belirtirken, sonuçlarla ilgili bir detayı paylaştı. "Bana göre seçim netleşmiştir" diyen Bayrakçı, bir adayın ilk turda seçimi yüzde 51 ya da 52 ile kazanacağını kaydetti.



        İLK TURDA YÜZDE 51
        Bayrakçı, "Sonar'ın son araştırmasını ben çarşamba günü açıklayacağım. Ama bana göre seçim netleşmiştir. Adaylardan bir tanesinin ilk turda yüzde 51 ya da 52 ile kazanma ihtimali var ve yüksek" diye konuştu.

        Seçimin ikinci tura kalması durumundaysa farkın daha da açıldığını söyleyen Bayrakçı, "Ancak ola ki seçim ikinci tura kalırsa fark bazılarının söylediği gibi 2-3 puan olmuyor. 7-8 puan olacak" dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN OLARAK YORUMLADI
        Hakan Bayrakçı'nın bu açıklaması Başkan Erdoğan olarak yorumlanırken, Araştırma şirketi Areda Survey'ın yapılan son anket çalışması bunu göstermiş oldu. Peki son anket sonuçları ne? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ne, kim önde? İşte tüm detaylar...

        BAŞKAN ERDOĞAN FARKI AÇIYOR
        14 Mayıs'a 11 gün kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarındaki artışı anketler de destekliyor. Araştırma şirketi Areda Survey'ın son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Ankete katılanların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar görmek isteğini söylerken Kılıçdaroğlu 41,9 oy oranında kalıyor. Bu sonucun 14 Mayıs'ta tekrarlanması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk turda yeniden seçiliyor.



            16 BİN KİŞİYE SORULDU
            Areda Survey 1 – 03 Mayıs tarihlerinde 16 bin 740 kişiye seçimde hangi aday ve partiye oy vereceklerini sordu. Katılımcıların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Milletvekili seçimlerinde ise katılımcıların yüzde 41,9'u AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. MHP'ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 8,6.



            BAŞKAN İLK TURDA BİTİRİYOR
            Araştırmada, "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50,8'i Tayyip Erdoğan cevabını verdi. Erdoğan'a en yakın isim yaklaşık dokuz puan geriden gelen Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, yüzde 41,9'da kaldı. Katılımcıların yüzde 3,7'si Muharrem İnce'yi, yüzde 3,6'sı da Sinan Oğan'ı işaret etti.



            İKİNCİ TURDA YÜZDE 9 FARK
            Araştırmada, "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50,8'i Tayyip Erdoğan cevabını verdi. Erdoğan'a en yakın isim yaklaşık dokuz puan geriden gelen Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, yüzde 41,9'da kaldı. Katılımcıların yüzde 3,7'si Muharrem İnce'yi, yüzde 3,6'sı da Sinan Oğan'ı işaret etti.



                AK PARTİ FARKI AÇTI
                "14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna ise katılımcılar şu cevabı verdi: Yüzde 41,9 AK Parti, yüzde 26,2 CHP, yüzde 8,7 Yeşil Sol Parti, yüzde 8,6 MHP, yüzde 6,7 İYİ Parti, yüzde 2,8 Memleket Partisi, yüzde 1,7 Zafer Partisi, yüzde 1,4 Yeniden Refah Partisi, yüzde 1,3 Türkiye İşçi Partisi, yüzde 0,4 Büyük Birlik Partisi. Katılımcıların yüzde 0,3'ü de diğer partilere oy vereceklerini söyledi.

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                Haberler Güncel 2023 son seçim anketi geldi! Milli irade Başkan Erdoğan diyor: AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ne, kim önde?
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