2023 son seçim anketi geldi! Milli irade Başkan Erdoğan diyor: AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ne, kim önde?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayarken, anket firmaları ise vatandaşın nabızını tutmaya devam ediyor. Son zamanlarda Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin rakiplerine karşı yakalağı büyük ivme giderek artmaya devam ediyordu.
BİR ÖNCEKİ ANKETTE ÇARPICI SONUÇLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 27 Nisan - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 2 bin 523 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltmişti.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLK TUR
ASAL Araştırma, katılımcılara, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu da yöneltti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.1, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46.3, Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 2.7 ve Ata İttifakının adayı Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 1.9 çıkmıştı.