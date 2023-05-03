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    • 03.05.2023 11:26
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    Son seçim anketi açıklandı! İşte "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yanıtı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy yüzde kaç?

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken anket yasağı gelmeden son sonuçlar da açıklandı. "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yanıtını arayan ASAL Araştırma Şirketi çarpıcı sonuçlara ulaştı. 26 ilde yapılan araştırmada karasızlar da dağıtıldıktan sonra Başkan Erdoğan'ın önde olduğu görüldü. İşte son seçim anketi

    takvim.com.tr
    Son seçim anketi açıklandı

    ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 27 Nisan - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 2 bin 523 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

    Mayıs ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.5, CHP'nin oy oranı yüzde 26.7, HDP'nin oy oranı yüzde 9.4, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.2, MHP'nin oy oranı yüzde 8.0, Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 2,1, Türkiye İşçi Partisi'nin oy oranı yüzde 1.8 ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1.5 çıktı.



    BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)

    AK Parti: %38.5
    CHP: %26.7
    HDP: %9.4
    İYİ Parti: %8.2
    MHP: %8.0
    Memleket Partisi: %2.1
    TİP: %1.8
    Yeniden Refah Partisi: %1.5
    Diğer Partiler: %3.8

        CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLK TUR
        ASAL Araştırma, katılımcılara, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu da yöneltti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.1, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46.3, Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 2.7 ve Ata İttifakının adayı Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 1.9 çıktı.



        BU PAZAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ ADAYA OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)
        Recep Tayyip Erdoğan: %49.1
        Kemal Kılıçdaroğlu: %46.3
        Muharrem İnce: %2.7
        Sinan Oğan: %1.9

        SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA
        Araştırmada katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa ve ikinci turda yalnız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olsa, siz oyunuzu hangisine verirdiniz?" sorusu da yöneltildi. Kararsızlar, oy vermeyeceğim ve cevap yok yanıtları oransal olarak dağıtıldığında;

        Recep Tayyip Erdoğan:%50.8
        Kemal Kılıçdaroğlu:%49.2

            AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE
            14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken seçmen anketlerdeki son durumu merak ediyor.

            Katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin elindeki son anketi açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu sistemde bizim söyleyeceğimiz şey şu; AK Parti açık ara birinci. Diğer adayların kaç alacağını tahmin ediyorum" dedi.

            İşte Dağ'ın konuyla ilgili o açıklaması:

            AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ

            3 danem kuralı he partimi için hem milletimiz için çık önemli. Ülkemizin daha 20 yıl AK Partiye ihtiyacı var. Sahaya bakacak olursak; 7 Haziran'ı biz hissetmiştik doğrusu. Sürekli gergin giden bir sürecimiz vardı. 1 Kasım'a giden süreçte ise bir şey olacak diyorduk. Bizim burada diyeceğimiz şey şu an, AK Parti açık ara birinci ve biz inşallah birinci turda ipi göğüsleyeceğiz.

            Ben bu Seçim dönemini kutuplaşmanın artacağını düşünüyorum. Kutuplaşma zaten demokrasilerde olur. Muhalefet sürekli kutuplaştırdınız diyor, bu işin doğasında var. Burada kutuplaşmanın dozajı önemli. Ben 2023 seçimlerin çok daha sert geçeceğini öngörüyorduk. Şu anda okar büyük bir sertleşme yok. Bu seçime dair akılda kalacak olanlar FETÖ'cülerin gözümüz 15 Mayıs'a diktik söylemi, Kandil'in açıkça verdiği destek olacak.

            Bizim 5 dönemde yaşadığımız şeyler partimize ya da Cumhurbaşkanımıza yönelikti. Son 5 yıldır yaşadığımız şeyler; pandemi, deprem gibi şeyler ise halkımıza yönelik olaylardı. O yüzden biz şunu söylüyoruz, bunu biz çözeceğiz.

            AK Parti'nin hemen hemen tüm İzmir mitinglerini gençlik kollarında olduğum süreden itibaren takip ederim. Bu İzmir mitingi 2014-15 dönemindeki kıvamındaydı. CHP'nin İzmir mitingi heyecan uyandırmayan bir mitingdi. Her Genel Başkan konuşurken konuştukları birbirini tutmuyordu.

                OPTİMAR'IN ANKETİNDE SONUÇLAR NASIL?
                Öte yandan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de Optimar'ın anketini köşesine taşıdı. Selvi, "Optimar'ın "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 51.4'ü Erdoğan yanıtını verirken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 48.6 çıkıyor" dedi.

                Selvi seçimlerin 2. Tura kalmayacağını söyleyerek "Seçimlerle ilgili banko tahminler, ikinci tura kalacağı yönünde. Ama ben o kanaatte değilim. Seçimlere 2 hafta kala oy oranını yüzde 48'in üzerine çıkarmayı başaran Erdoğan ilk tur için gerekli olan iki puan artışı sağlayabilir. Çünkü Erdoğan bir süredir yükseliş içinde. Oyları gerilemiyor, artıyor. Bu da ilk turda ipi göğüslemesini sağlayabilir" diye yazdı.

                AREDA SURVEY DE PAYLAŞTI
                Areda Survey 28 Nisan 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 25-27 Nisan tarihleri arasında 14 bin 193 kişinin katılımı ile yapılan ankette "14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

                14 BİN 193 KİŞİ KATILDI
                Areda Survey, Türkiye yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasal eğilim özelliklerini temsil eden 14 bin 193 kişi ile 25 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

                İLK TURDA KİME OY VERECEKSİNİZ?
                "14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?"                 sorusuna katılımcıların yüzde 51,1'i Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

                SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA
                "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangisine oy verirsiniz?"                 sorusunaysa, katılımcıların yüzde 53,3'ü Recep Tayyip Erdoğan dedi.

                Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur ittifakı önde gidiyor. İYİ Parti'nin kan kaybetmeye devam ettiği, görüldü.
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                    Haberler Güncel Son seçim anketi açıklandı! İşte "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yanıtı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy yüzde kaç?
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