Son seçim anketi açıklandı! İşte "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yanıtı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy yüzde kaç?

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 27 Nisan - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 2 bin 523 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Mayıs ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.5, CHP'nin oy oranı yüzde 26.7, HDP'nin oy oranı yüzde 9.4, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.2, MHP'nin oy oranı yüzde 8.0, Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 2,1, Türkiye İşçi Partisi'nin oy oranı yüzde 1.8 ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1.5 çıktı.
BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)
AK Parti: %38.5
CHP: %26.7
HDP: %9.4
İYİ Parti: %8.2
MHP: %8.0
Memleket Partisi: %2.1
TİP: %1.8
Yeniden Refah Partisi: %1.5
Diğer Partiler: %3.8