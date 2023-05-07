AK Parti'nin genç milletvekili adayı Umut Arman Sonay Takvim.com.tr'ye konuştu: "Tarihin en büyük mitingine sahne olacak"

Takvim.com.tr ekibi AK Parti'nin düzenlediği ve milyonlarca vatandaşın katılması beklenen "Yüzyılın Mitingi" öncesi dakika dakika son gelişmeleri aktarıyor. AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 18. sıradan aday gösterdiği genç milletvekili adaylarından milli yüzücü Umut Arman Sonay Takvim.com.tr mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Sonay, "İçim kıpır kıpır, günlerdir sahadayız, aldığımız geri dönüşlerden sonra buranın tarihin en büyük mitingine sahne olacağını düşünüyorum. Bunu sağlayan tek kişi cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.