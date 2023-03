Asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi

"HATAY'DA DA 2 BİN GEÇİCİ İŞ YERİ YAPILACAK"

Buranın en temel ihtiyacı iç çamaşırı ihtiyacıdır. Sevkiyatlarımız durmuyor, devam edecek. Açılan çarşılar var, bütün esnafla konuşuldu. Öncelikli hangi grupların olması gerektiğine göre belirlendi. 262 iş yerinin yapımı tamamlandı. Hatay'da da 2 bin geçici iş yeri yapılacak.

Depremzede olup bu illerde yaşayan kamu çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bizati torununu, hanımını kurtarıp şu anda bir gün dinlenmeden çalışanlar var. Başka illerde gelen gönüllülere de teşekkür ediyoruz. Rüzgardan yıkılan ağacın çarpması sonucu bir polisimiz şehit oldu.

Bir taraftan da psikososyal destek devam ediyor. Konteynerlere eğitimden kopmamaları için EBA'yı yerleştiriyoruz. Bu çok önemli. Çocuk oyun alanları, bunların her birisi bir program çerçevesinde yürütülmektedir. Nakdi yardımlar da aynı şekilde devam ediyor. 1 milyon 61 bin 271 aileye 10 bin TL ödeme yapıldı.

Can kaybı 45 bin 968 oldu, bunların 4 bin 267'si Suriye'li.

Her ilde ve her ilçede AFAD merkezleri ve hasar tespit itiraz merkezleri kurulmaktadır. Burada vatandaşımızın her türlü şikayeti yanlışlığı düzeltilecektir. Örneğin Hatay'da toplam 17 müracaat merkezleri vardır.

Çocuklar kaçırıldı, çocuklar alıkonuldu diyenlere sesleniyorum. Emniyetimize bir tane bile kaçırılma vakası gelmemiştir. Hele organ mafyası söz konusu değildir. Bunların her birisi topluma ürkütücü mesajlar vermektedir.

249 ZANLI TUTUKLANDI

En çok tartışılan mesele yanlış yapan gözaltına alınacak mı? Adalet Bakanlığı'mız hemen çalışmalara başlamıştır. 791 şüpheli var. 249'u tutuklanmış, 251'i de adli kontrollü serbest bırakılmıştır.

Antakya'da köyleriyle birlikte yüzde 58'i acil yıkılacak ve yıkılacak bina vardır. Merkezinde rakam yüzde 70'lerin üzerine çıkacaktır.

Önümüzdeki yol uzun, zor ama bir yılın sonunda yeniden bu şehirlerimizi cazibe merkezi haline getirilecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü bu nesil birçok badire atlattı. Hiçbir devletin belki de altından kalkamayacağı işler yaptık.