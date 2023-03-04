Asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi





"13 BİN 72 ARTÇI SARSINTI OLDU"

13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu da olağan bir durum değil. Bunun yanı sıra 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Buna gidecek aracı ve arama kurtarma ekibini hesap edebiliriz.

Yüzde 25'i yıkık ve acil yıkılacak yüzde 75'i de ağır hasarlı. Önümüzde bunlarla ilgili de bir süreç söz konusu. Tüm bölgede acil yıkılacak binalarda yüzde 15'e kadar geldik.

332 çadır kent alanı oluşturuldu. 370 bin 482 sadece bizim bildiğimiz kalanlar. Bunun 4'te 1'inden daha fazlası Hatay'da kuruldu. Toplam 209 konteyner alanı oluşturuldu. 62'si Hatay'da. Toplam 3 bin konteyner Hatay'da kurulmuş oldu.

Konteyner kentlere yerleşenlerde öncelik depremde ailesini kaybedenler, şehit yakınları, engelliler olarak devam ediyor. Buradan sonra da acil yıkılacak ev sahipleri de kiracılar da öncelik alarak yerleşecekler.