Kalyon Holding, konteyner kentteki depremzedeler için ‘U/Mutluluk Programı’nı başlatıyor

Kalyon Holding, 10 gün gibi çok hızlı bir sürede kurduğu ve 3 bin depremzedeyi ağırlayan Kalyon Konteyner Kent'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde düzenlediği programların takvimini açıkladı.
Gaziantep'in İslâhiye ilçesinde kurulu konteyner kentte yaşayan depremzedelerin tüm ihtiyaçları için seferber olan Kalyon Holding ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi; Mutluluk Çadırı, Üreterek İyileşiyorum Programı ve Eğitimi Destekleme Kursları'yla aileleri yeniden hayata bağlarken; psikolojik travmaların aşılması, bölge halkının iş gücüne katılımı ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri yönünde attığı adımları duyurdu.
Çocuklar ve gençlere psikolojik destek, üreticilere atölyeler ile eğitim kursları
Kalyon Holding'in HKÜ organizasyonunda konteyner kentte kurduğu Mutluluk Çadırı'ndaki özel programlar, 6 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Sabah yürüyüşünden psikoloji sohbetlerine ve sinema filmi gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede hem çocuklara hem de gençlere psikolojik açıdan iyileşme ve sosyalleşme alanı sunacak Mutluluk Çadırı'nda; 22 Mart'a kadar sürecek 'Psikoloji Konuşmaları' takvimi de yayımlandı.