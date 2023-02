Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü oldu

Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin son 20 yılda teknolojide önemli bir yol katettiğini anlattı. Türkiye'de yakın zamana kadar Ar-Ge'nin kısıtlı düzeyde yapıldığını hatırlatan Varank, "Sadece iki teknopark vardı. 2.2 milyar liranın üzerinde verdiğimiz destekle bu rakamı 97'ye çıkardık. Yenileri için desteklerimiz devam ediyor. Buralarda 90 bine yakın araştırmacı görev yapıyor. Geçtiğimiz yıl Bilişim Vadisi İstanbul'u faaliyete geçirdik, İzmir'in temelini attık. İstanbul-İzmir-Kocaeli üçgeninde bir teknoloji koridoru oluşturduk" dedi. Varank, Türkiye'nin yerli İHA, SİHA, elektirikli otomobilini, uydusunu üretebilen, uzay yarışında var olan, kutup araştırmalarında aktif yer alan, TURCORN sayısını artırma hedefinde olduğunu söyledi. Varank, şunları anlattı: "Yeşil dönüşümde öncü olma peşinde bir Türkiye var. Dün sadece, bilimin, teknolojinin ve üretimin pazarıydık. Bugünse bilimin, teknolojinin, üretimin önde gelen merkezlerinden biri hâline geldik. Sanayi ürünlerimizin ihracat pazarından aldığı pay giderek yükseliyor. Katma değerli üretim artıyor. Türk sanayisi dünya pazarlarında üst sıralara tırmanıyor." Küresel inovasyon endeksinde son 3 yılda 14 sıra birden atladığımızı kaydeden Bakan Varank, "Küresel ekonomi zorlu süreçlerden geçerken Türk sanayi yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata devam ediyor. Bizim yaptıklarımıza 6'lı masanın hayalleri bile erişemez. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah tüm hedeflerimize ulaşarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracağız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı'nı sıradan bir siyasi söylem olmanın ötesinde milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olarak görüyoruz. Bu yüzyılı bilimin, dijitalleşmenin, üretimin ve kakınmanın yüzyılı haline getirmekte kararlıyız."







BİLİME İLGİ VE HEYECAN ARTIYOR

Bilim merkezleriyle, gökyüzü gözlem etkinlikleriyle vatandaşlarımızın astronomiyle buluştuğuna vurgu yapan Varank, şu bilgileri verdi: "Bilime olan ilgi ve heyecan artıyor. Teknolojik kabiliyetlerimiz inanılmaz derecede yükseldi. Artık Türkiye kendi özgün lokomotif motorunu, kendi elektrikli otobüsünü, kendi hava savunma füze sistemlerini, kendi lazer dedektör çiplerini kendisi tasarlayıp, üretebiliyor. Dünyanın gittiği yönü görerek kendi elektrikli otomobilini üretiyor. Birçok yerde söyledim. Siz elektrikli araç ürettiğinizde aslında sadece bir cihaz üretmiyorsunuz. Ekosistemi kökten dönüştürüyorsunuz. Yarışa en başından dâhil oluyorsunuz." Türkiye'nin daha birçok alanda kendi teknolojisini üreteceğini anlatan Varank, "Bundan sonra ülkemizde yüksek teknolojili ürünler daha hızlı gelişecek. Aynı şeyi teknoloji tabanlı girişimcilikte de yaşadık. Son dönemde teknoloji ve inovasyon fonu'nu, bölgesel kalkınma fonunu, bilişim vadisi girişim sermayesi fonunu kurduk. Sadece bu fonların büyüklüğü 1.5 milyar lirayı aştı. 2020 yılında Türk Start-up'ların aldığı yatırım 154 milyon dolardı. 2021'de bu rakam 10 kattan fazla artarak 1.6 milyar dolara ulaştı" dedi.







TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİKTE YENİ BİR EVREYE GEÇİYOR

Son dönemde Türk unicornların sayısının 6'ya kadar çıktığını söyleyen Mustafa Varank, "Bugün Türkiye girişimcilikte yeni bir evreye geçiyor" dedi. Varank, şöyle devam etti: "Hedefimiz dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer almak. Yine 2025 yılı için 5 bin melek yatırımcı, 2.5 milyar lira kitlesel fonlama, 5 milyar lira kamu desteği, 2.5 milyar dolar girişim sermayesi yatırımı, 15 turcorn ve 5 decacorn hedefi koyduk." Teknoloji tabanlı girişimlerin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında lokomotif görevi göreceğini anlatan Varank, "Yeniliğe ve dönüşüme özgün ve yenilikçi ürünlerin üretilmesine liderlik edecekler. Biz bakanlık olarak girişimcilik ekosisteminin önünü açmaya devam edeceğiz" dedi. İş insanlarının kendisine "Bize lütfen arsa bulun, biz yatırım yapmak istiyoruz" dediğini söyleyen Varank, Organize Sanayi Bölgelerimizin sayısı 353'e ulaştığı bilgisini verdi. Yatırımcıların taleplerine yetişebilmek için 33 yeni OSB kurmak üzere çalışmalarının sürdüğünü anlatan varank, "Yatırım iştahı hamdolsun gayet iyi. Aralık ayı teşvik belgelerinde rekor kırdık" değerlendirmesini yaptı.







BAYRAKTAR İÇİN SIRA VAR

Türkiye'nın savunma sanayinde bir marka halinde geldiğini anlatan Varank, "BAYRAKTAR TB2'leri satın alabilmek için onlarca ülke sırasını bekliyor. Daha önce Türkiye'de insansız hava araçlarına HERON denilirken, şimdi başka ülkelerde BAYRAKTAR adıyla şarkılar yazılıyor. 60 yıllık hayalimiz Türkiye'nin otomobili, neden daha önce değil de Cumhuriyetin yüzüncü yılında yapılabildi? Bu siyasi irade olmadan togg'un başarılı olma şansı yoktu. Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında önemli gelişmeler yaşandı. İnsan kaynağı yetkinliğimiz arttı. Teknofestlerde, deneyap teknoloji atölyelerinde geleceğin trendlerini bilen teknolojiye aşina bir gençlik yetişiyor" dedi.







AVRUPA DURAKLAMA DÖNEMİNE GİRDİ

Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri kapsamında Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yeni Yüzyılın Sanayisi" temalı panele, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı. Panelistler sanayinin Türkiye Yüzyılı'na katkısının artarak süreceğini söyledi.



GELECEĞİMİZDEN EMİNİM

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Anadolu sanayisinde nerden nereye geldik diye düşündüğümüz zaman Türkiye hep çok daha ileriye gitti" dedi. Türkiye'nin sanayisine bakıldığında yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Konukoğlu, şunları kaydetti: "Sanayimiz çok ileri gitti. Ülkemizin geleceğindençok eminim. Diğer ülkeler bizim kadar hızlı hamleler yapamıyor. Duraklama dönemine girdiler. Gaziantep'te pandemde bile kimse fabrikasını kapatmadı. Hatta ihracatta sıçrama yaptık. Çünkü bir malı bulamadığınızda araştırır, yapan adamı bulursunuz. Şu anda Türkiye 'yapan adam' durumunda. Türkiye'de verdiğiniz bir ürün siparişi üç hafta sonra mağazaya gidiyor. Bunlar çok önemli avantajlar. Buna karşın Avrupa'da sanayiler küçülmeye başladı." Anadolulu bir sanayici olarak Türkiye'nin çok zor dönemlerden geçtiğine şahit olduğunu söyleyen Konukoğlu, "Yurtdışında yatırım yapmak içime sinmiyor. Ülkemizde işsizlik problemi varken önceliği kendi ülkemde yatırıma veriyorum" diye konuştu.



DEVLETİN GÜCÜ YANIMIZDA

85'i yurtdışında 700 mağaza ile faaliyet gösterdiklerini söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bu dönemde devleti hep yanlarında hissettiklerini anlattı. Sanayide verilen teşvikleri çok önemsediklerini kaydeden Davut Doğan, şunları anlattı: "35 metrekarelik bir atölye olarak yola çıktık bugün 3.220 çalışanımız var. Bunun yanı sıra Senegal'de mobilya fabrikası kurduk." Finansa erişimde bir sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Doğan, devletin gücünün daima üretenin yanında olduğunu kaydederek, "Küçük bir ilçe olan Biga'dan çıktık, ilçemizde işsizlik sorununu kökten çözdük. Bize işçi getirenleri altınla ödüllendiriyoruz" şeklinde konuştu.



ÖNÜMÜZDE FIRSATLAR VAR

Türkiye'nin önünde pek çok fırsatın bulunduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu da, "Önümüzde fırsatların yanında yapısal sorunlar da var. Bunları çözmemiz gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'nin dünyayla rekabet etme açısından en uygun ülke olduğunu anlatan Zeytinoğlu, şunları anlattı: "Sanayi odası üyelerimizin yüzde 10'u yabancı sermayeli, yabancıların de üretmek için geldiği bir bölgedeyiz. Avrupa Birliği Türkiye'nin birinci ticaret ortağı konumunda. Bu pazarın önemi yadsınamaz. İhracatımızın yüzde 55'i Avrupa'ya gidiyor. Belli bir yönümüz var. Temel sorunlar çözülebilecek konular. Sanayi devrimi devam ediyor. Buna ayak uydurmamız lazım."



GAZİANTEP'İN İHRACATI 10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Eskiden bir makinada arıza olduğu zaman yenisini bulmanın mümkün olmadığını söyleyen Abdulkadir Konukoğlu, "Ancak bozulan dişi matkapla delip, kaynak yapardık. Mümkün olduğu kadar elimizdekilerle yetiniyorduk. Şu an hafif makinada bir aşınma olsa hemen yenisini takıyorlar" dedi. Gaziantep'te 10 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını belirten Konukoğlu, "Çok şükür Türkiye'nin önü çok açık. Biz şu an 15 bine yakın kişiye istihdam sağlıyoruz. Fakat beni düşündüren bir şey var. Bu kadar robotlaşmayla bu kadar insana nasıl iş bulacağız?" ifadelerini kullandı.



AMACIMIZ AB'NİN BİZDEN İSTEDİKLERİNİ ANLATMAK

İktisadı Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuşmasına İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 1965 yılında kurulan bir vakıf olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, "Bu vakfın amacı Türkiye'nin AB'ye girmesini hızlandırmak. Bizim tezlerimizi Avrupa'da anlatmak ve odalar vasıtasıyla AB'nin bizden istediklerini hem kamuya hem ticarete anlatmak" diye konuştu.



HEDEF MOBİLYADA DÜNYADA İLK 5'E GİRMEK

45 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Davut Doğan, mobilya ihracatında Türkiye'nin şu anda 7'nci sıraya yükseldiğini söyledi. Hedeflerinin ilk 5'te yer almak olduğunu kaydeden Doğan, şunları anlattı: "Biz devletimizi bu dönemde hep yanımızda hissettiğmiz için bunu yapabilecek güçteyiz. İstanbul Mobilya Fuarı'nda bunu net bir şekilde gördük. Son yıllarda yapılan en geniş katılımlı fuar oldu. Yabancı alıcılar büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin ciddi bir üretim gücü var. Bir araya gelip ölçeğimizi büyütmemiz lazım. Biz 7 şirket bir araya gelerek ortak şirket kurduk." (Harun SEKMEN)

