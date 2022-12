CHP yandaşı Can Ataklı'dan muhalefete 'Kemal Kılıçdaroğlu' bombardımanı: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var

KAFASI ÇALIŞMAYANLAR PANİK İÇİNDE

Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na aday ol dediğini zanneden geri zekalılar var. Muhalefet içindeki bazı kafası çalışmayanlar panik içinde... 'Kılıçdaroğlu olursa kesin kaybettik' diyorlar. Nereye gidecek ulan oylar Kılıçdaroğlu olursa"

CAN ATAKLI DAHA ÖNCE DE BOMBALAMIŞTI: ORTADA MAĞDURİYET FALAN YOK

CHP yandaşı Can Ataklı, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in yaratmaya çalıştığı mağduriyet algısına sert sözlerle yüklenmişti.

Korkusuz Yazarı Can Ataklı, Akşener ve İmamoğlu'nun mutluluk pozunu işaret ederek, "Burada bir mağduriyet olmadığı görülüyor çünkü Meral Akşener koştu geldi. Sarılma fotoğrafında yüzlerine bir bakın. Üzüntü var mı? Tam tersi Yaşasın gökte aradığımızı yerde bulduk. Anket şirketlerine dayamışlar hep iki kişiyi beynimize, üçüncü bir adayı göstermediler. Üçüncü aday hep Kemal Kılıçdaroğlu oldu ve hep yenildi. Yani iki belediye başkanı hep Kılıçdaroğlu'nu ezdi. Bunu yaptılar. Müthiş bir operasyon. Ooo tamam İmamoğlu çok güzel. Ne mağduru kardeşim." İfadelerini kullandı.