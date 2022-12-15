Tezgah değil de ne... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekrem İmamoğlu davası' itirafı: Meral Akşener beni aramadı

Muhalfetin 2023 seçimleri için giriştiği adaylık savaşında her gün yeni bir oyun oynanıyor...
EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.
TİYATRO BAŞLADI
Söz konusu karar 2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.
SARAÇHANE SAHNESİNE ÇAĞRI
Adaylık savaşı verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden hamlesini yaptı.
Destekçilerini Saraçhane'ye çağıran İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi.
AKŞENER DEVREYE GİRDİ: YOLA ÇIKTI
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren ve her fırsatta kendisini parlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de bir hamle geldi.
Meral Akşener, İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz." ifadeleriyle bir selfie paylaştı.