Tezgah değil de ne... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekrem İmamoğlu davası' itirafı: Meral Akşener beni aramadı

Destekçilerini Saraçhane'ye çağıran İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi.

AKŞENER DEVREYE GİRDİ: YOLA ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren ve her fırsatta kendisini parlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de bir hamle geldi.