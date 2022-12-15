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    • Güncel
    • 15.12.2022 11:41
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    • 15.12.2022 12:21
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    Tezgah değil de ne... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekrem İmamoğlu davası' itirafı: Meral Akşener beni aramadı

    Muhalefetin adaylık kavgasında adeta kan gövdeyi götürüyor. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane’de giriştiği mağduriyet algısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de öncülük etti. İmamoğlu ve Akşener'in karara rağmen verdiği mutluluk pozları adaylık için girişilen tiyatronun en büyük kanıtlarından biri olurken 'Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik adaylık operasyonu' olarak da yorumlandı. O esnada Almanya'da pasaport kuyruğunda şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlar sonrası özel jetle Türkiye'ye dönerken bugün yaptığı açıklama Akeşener-İmamoğlu tezgahının itirafı gibi oldu. Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun kendisini arayıp Ekrem İmamoğlu'na destek olmaya gideceğini belirttiğini ancak Meral Akşener'in kendisini aramadığını söyledi. İşte adaylık için dönen dolaplar...

    takvim.com.tr
    Tezgah değil de ne...

    Muhalfetin 2023 seçimleri için giriştiği adaylık savaşında her gün yeni bir oyun oynanıyor...

    EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    TİYATRO BAŞLADI
    Söz konusu karar 2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.

    SARAÇHANE SAHNESİNE ÇAĞRI
    Adaylık savaşı verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden hamlesini yaptı.

    Destekçilerini Saraçhane'ye çağıran İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi.

    AKŞENER DEVREYE GİRDİ: YOLA ÇIKTI
    Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren ve her fırsatta kendisini parlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de bir hamle geldi.

    Meral Akşener, İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz." ifadeleriyle bir selfie paylaştı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU
        Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in 'Saraçhane' ortaklığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahasına oturtu.

        Sosyal medyada İmamoğlu destekçisi CHP'liler "Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sırada Almanya'ya gidiyor. Desteğe Akşener geliyor." şeklinde paylaşımlar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiri yağmuruna tuttu.


        Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da pasaport tiyatrosunda

        KILIÇDAROĞLU LİNÇ EDİLİRKEN SARAÇHANE'DE MUTLULUK POZLARI
        Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada linç edilirken Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu saraçhanede kucaklaştı.

        Akşener Saraçhane'de ziyaret etti


        Akşener, Ekrem İmamoğlu ile böyle kucaklaştı

        APAR TOPAR DÖNDÜ
        Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu fiyaskoya dönen ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından çıktığı Almanya ziyaretini yarıda keserek dönmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde özel jet ile İstanbul'a ayak bastı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN TELAŞI: 16 MİLYONA HİZMET ET
        Saraçhane'de sergilenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun etkileri sürerken apar topar Türkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 'adaylık elden gidiyor' telaşı sardı.

        Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla İmamoğlu'na vetoyu çekti


        İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısında CHP'li İBB Başkanı'na ithafen "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" dedi.

        Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik "Görevine devam et, yolumdan çekil" mesajı verdiğine dair yorumlanırken film zaten çoktan bitmişti.

        KILIÇDAROĞLU'NA ALMANYA KETENPERESİ
        Tüm bu gelişmeler ışığında bir soru oldukça önem kazandı.
        Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi?

        Bu muammanın gölgesinde, Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ittifakı uygun zemini yakalayıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ağır bir darbe indirdi.

        Meral Akşener İmamoğlu ortaklığını itiraf eden bir açıklama bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU İTİRAF ETTİ
        Bugün CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katılan Kemal Kılıçdaroğlu meseleye ilişkin açıklamalar yaptı.

        Davanın bu şekilde sonuçlanmayacağını tahmin ettiği için Almanya'ya gittiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na verilen desteklere ilişkin konuştu.

        6'lı masadaki ortaklarından Ahmet Davutoğlu'nun kendisini arayıp Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için alana gideceğini bildirdiğini ancak bir diğer ortağı Meral Akşener'in böyle bir tavır segilemediğini söyledi.

        Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
        "Sayın Davutoğlu aradı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Ben de oraya gidip Ekrem Beye üzüntülerimi aktarmak istiyorum diye. Tabii dedim çok mutlu olurum sonuçta olay bir kişi olayı değil milli iradeye yapılan bir davet. Hukukun şahsileştirilirse hangi sonuçları verebileceğini gösteren ilginç bir olay. Bunu ifade ettim. Ekrem beye de biz yarın bir miting yapalım diye. Onun üzerine anladığım kadarıyla diğer liderler de bir duyarlılık gösterdiler."

        "MERAL AKŞENER ARAMADI"
        Sunucu İsmail Küçükkaya "Sayın Akşener sizi aradı mı?" sorusunu yöneltti.

        Kılıçdaroğlu ise "Hayır aramadı" yanıtını verdi.

        Böyle Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen Meral Akşener'in İstanbul'a gelme kararı ve Kılıçdaroğlu ile temas kurmaması taraflar arasındaki savaşın en net göstergelerinden biri olurken Kılıçdaroğlu'na karşı kurulan Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ortaklığını bir kez daha gösterdi.

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        Haberler Güncel Tezgah değil de ne... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekrem İmamoğlu davası' itirafı: Meral Akşener beni aramadı
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