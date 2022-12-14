İcazet Kemal apar topar Türkiye'ye döndü! İmamoğlu'nun adaylık tiyatrosu sonrası Kılıçdaroğlu Almanya programını iptal etti







İstanbul'a ayak basan Kılıçdaroğlu'nu havalimanında Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Mansur Yavaş karşıladı. CHP lideri daha sonrasında Saraçhane'ye geçti.







"GEÇ KALDIN, FİLMİ KAÇIRDIN"

İmamoğlu'nun mağdur ayağına yatarak 'adaylık' vurgusu yaptığı açıklamalar sonrası Saraçhane'ye ayak basan Kılıçdaroğlu ile ile ilgili '"Geç kaldın, filmi kaçırdın" yorumları yapıldı.



Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sürerken destekçilerini Saraçhane'ye çağırdı.



KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK GOLÜ MÜ?

Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsata çevirip adaylık golü atmak olarak yorumlanırken sinsi bir hamle de Meral Akşener'den geldi.



Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na destek için Ankara'dan yola çıktı.