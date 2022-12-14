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    • 15.12.2022 00:12
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    İcazet Kemal apar topar Türkiye'ye döndü! İmamoğlu'nun adaylık tiyatrosu sonrası Kılıçdaroğlu Almanya programını iptal etti

    Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu ise bu yaşananların ardından apar topar Almanya'ya düzenlediği icazet seferini yarıda kesti. Özel uçağa atladı İstanbul'a geldi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu, Almanya programını iptal etti!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

    İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    Öte yandan mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.



    İCAZET KEMAL TÜRKİYE YOLUNDA!
    Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya programını iptal etti ve Türkiye'ye dönmek için harekete geçti.

    Doğrudan İstanbul'a gideceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'le görüştüm" dedi.

    Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ikinci kez telefonda görüşerek, İstanbul'a doğru yola çıktığını söyledi. CHP lideri, yarın demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm liderlerin davet edileceği bir etkinlik düzenlenmesi talimatı verdi.




        İstanbul'a ayak basan Kılıçdaroğlu'nu havalimanında Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Mansur Yavaş karşıladı. CHP lideri daha sonrasında Saraçhane'ye geçti.



        "GEÇ KALDIN, FİLMİ KAÇIRDIN"
        İmamoğlu'nun mağdur ayağına yatarak 'adaylık' vurgusu yaptığı açıklamalar sonrası Saraçhane'ye ayak basan Kılıçdaroğlu ile ile ilgili '"Geç kaldın, filmi kaçırdın" yorumları yapıldı.

        Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sürerken destekçilerini Saraçhane'ye çağırdı.


        KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK GOLÜ MÜ?
        Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsata çevirip adaylık golü atmak olarak yorumlanırken sinsi bir hamle de Meral Akşener'den geldi.


        Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na destek için Ankara'dan yola çıktı.




        AKŞENER SARAÇHANE'DE ZİYARET ETTİ
        Kararın açıklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB Binası'na giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek mesajını iletti. Akşener'in, Dilek İmamoğlu'na da sarıldığı görüldü.





        Meral Akşener'in yanısıra masanın diğer ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İmamoğlu'na desteğini ilan etti.



        Gazeteci İzzet Çapa da "Davanın günü aylar öncesinden belli. Hal böyleyken tam da o gün tarifeli uçakla Berlin'e git. İmamoğlu için tepkiler yükselince özel uçakla geri dönmelere kalk. Yahu Kemal Bey iyi adamsınız ama nasıl bu kadar hata yaparsınız vallahi anlamak mümkün değil" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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        Haberler Güncel İcazet Kemal apar topar Türkiye'ye döndü! İmamoğlu'nun adaylık tiyatrosu sonrası Kılıçdaroğlu Almanya programını iptal etti
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