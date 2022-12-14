İcazet Kemal apar topar Türkiye'ye döndü! İmamoğlu'nun adaylık tiyatrosu sonrası Kılıçdaroğlu Almanya programını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.
Öte yandan mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.
İCAZET KEMAL TÜRKİYE YOLUNDA!
Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya programını iptal etti ve Türkiye'ye dönmek için harekete geçti.
Doğrudan İstanbul'a gideceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'le görüştüm" dedi.
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ikinci kez telefonda görüşerek, İstanbul'a doğru yola çıktığını söyledi. CHP lideri, yarın demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm liderlerin davet edileceği bir etkinlik düzenlenmesi talimatı verdi.