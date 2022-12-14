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    • 15.12.2022 01:44
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    • 15.12.2022 02:16
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    İmamoğlu'nun mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun şifreleri! Kılıçdaroğlu'nu devirme planı: 15 gün önce ne dedi, bugün ne oldu?

    YSK üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Meral Akşener ile el ele veren İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 'adaylık tiyatrosuna girişti. Ekrem İmamoğlu'nu tekrar adaylık potasına sokmak isteyen bir akıl davanın olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu Almanya'ya gönderdi. Kılıçdaroğlu ise Saraçhane'de sergilenen filmin sonuna yetişti. Genel Başkanı'nın yokluğundan istifa edip "2023'te her şey çok güzel olacak" diyen CHP'li İBB Başkanına ABD ve Almanya'dan da destek gecikmedi. 15 gün önce 'Aralık'ta ibre bana dönecek' sözlerini sarf edip, Büyükelçilerle fiskos yapan İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirme planı ise tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Takvim.com.tr süreci sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’nun adaylık tiyatrosu! KK’yı devirme planı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masadaki aday belirsizliği sürüyor.

    ABD ve Londra'dan sonra icazet için Almanya'nın yolunu tutan Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' dese de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

    Meral Akşener, "Kazanacak bir aday olmalı" söylemine sığınıyor" Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor.

    Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık mesajı verip Kılıçdaroğlu'na göz dağı vermekten geri durmuyor.

    KONSOLOSLARLA ARTAN GÖRÜŞMELER, GÜN AŞIRI TV PROGRAMLARI...
    Yabancı ülke konsoloslarıyla görüşmelerini sıklaştıran İmamoğlu, gün aşırı TV programlarına da çıkmaya başladı.


    "HAZIR OLUN ARALIK'TA İBRE BANA DÖNECEK"
    CHP'li İBB Başkanı son olarak katıldığı TV programında yöneltilen adaylık ile ilgili soruya "Bu omuzlar bütün yükleri taşır" şeklinde yanıt vererek 6'lı masaya selam çakmıştı.

    Kulislerde de Ekrem İmamoğlu hareketliliği yaşanıyor... İmamoğlu'nun "Hazır olun, masada ibre Aralık ayında bana dönecek" dediği öğrenildi.

    HDPKK'lı vekillerle yemekte bir araya gelen İmamoğlu, bu isimlerden 'Benim hakkımda olumsuz konuşmayın' ricasında bulundu.



        TAM 15 GÜN ÖNCE...
        "İbre bana dönecek"         söylemini destekleyen bir açıklama da CHP'li Barış Yarkadaş'tan geldi.

        Kılıçdaroğlu'nun davada kararın açıklandığı gün Almanya'da bulunması 'siyasal iletişim faciası' olarak tanımlayan Yarkadaş, bu durumun adaylık yolunda İmamoğlu'nu yeniden potaya soktuğunu ifade etti.

        Ekrem İmamoğlu'nun "Merak etmeyin, Aralık'ta cumhurbaşkanlığı adaylığının ibresi tamamen bana dönecek'' şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Yarkadaş, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun tam tersi yönde hareket etmiş ve bu süreçte stratejik davranarak durumu lehine çevirmeyi başarmıştır. Yaklaşık 15 gün önce söylenen bu söz, mahkemenin kararıyla birlikte ete kemiğe bürünmüştür." dedi.

        İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK TİYATORUSU
        Bu tartışmalar hareretli bir şekilde sürerken bir yandan da gözler İmamoğlu ile ilgili görülen hakaret davasında idi. Ve o davada karar açıklandı... İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

        Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası!



        Mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.



        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararını Meral Akşener ile sarılarak, etrafına kahkahalar atarak adeta kutladı

        Akşener Saraçhane'de ziyaret etti



        "2023 YILINDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"
        Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak safını belli etti. Genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.



            Takvim.com.tr, İmamoğlu'nun aday olmak için nabız yokladığını dair tüm detayları satır satır manşet manşet tüm detaylarıyla okuyucularına aktardı.

            Gelinen noktada 'Aralık'ta ibre bana dönecek' söylemi ile başlayan, HDP'li vekillere aday olacağının sinyalini vererek 'hakkımda olumsuz konuşmayın' ricası ile devam eden İmamoğlu'nun adaylık süreci tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkıyor.

            CHP'li İBB Başkanı siyasi ikbalinin doğrultusu olan bu hamleleri sistematik olarak, dava sonucu sonrası 'mağdurum' algısı oluşturarak haklı zemine oturtmaya çalışıyor.

            İmamoğlu, bir yandan da siyasi çekişme yaşadığı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da elini güçlendirme niyetinde. Bilindiği üzere CHP lideri, İmamoğlu'nun davasında kararın bugün açıklanacağını bile bile Almanya yoluna revan oldu.

            KILIÇDAROĞLU FİLMİN SONUNA YETİŞTİ!
            Parti tabanı ve yandaşlarından büyük tepki gören Kılıçdaroğlu, pasaport kuyruklu şov ile gittiği Almanya'dan apar topar özel jete atlayarak İstanbul'a döndü.

            Döndü ama film çoktan bitmiş, İmamoğlu siyasi ikbaline ulaşmış, mağdur edebiyatından doğan adaylık zemini için hamlesini yapmıştı.



            Üstelik Meral Akşener de İmamoğlu'nun yolunu açmış, "Bu şarkı burada bitmeyecek, kul kurar kader gülermiş" ifadedeleriyle açık açık İmamoğlu'nun adaylığına destek vermişti.

            OYUN ÇOK BÜYÜK ÇOK...
            Okyanus Ötesi, Kılıçdaroğlu'nun icazet dilendiği Almanya ve emperyalist 5. kollar da İmamoğlu'ndan yana saf tutarak mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunu birer parçası haline geldi.



            EDİTÖR NOTU: Ekrem İmamoğlu geride bıraktığımız günlerde ABD'nin İstanbul Başkonsolusu Julie Eadeh ile bir araya gelmişti.



                CHP YANDAŞININ AĞZI KULAKLARINDA
                CHP yandaşı Şirin Payzın da adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu yanlısı bir yayın politikasına sahip olan Halk TV'de mahkeme kararının büyük bir fırsat olduğunu ağzından kaçırdı.

                Fondaş Şirin Payzın'ın ağzı kulaklarında

                Payzın, "Altılı masanın ve muhalefetin bu topu gole çevirmesi lazım. Rüzgarı arkana aldın ilerleyeceksin. Bu fırsat her zaman gelmez." dedi.

                KILIÇDAROĞLU'NA ALMANYA KETENPERESİ
                Tüm bu gelişmeler ışığında bir soru oldukça önem kazanıyor.

                Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi?

                Bu muammanın gölgesinde, Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ittifakı uygun zemini yakalayıp Kılıçdaroğlu'nun elinden adaylığı deyim yerindeyse 'tereyağından kıl çeker gibi" aldı.

                Bu siyasal facianın farkına geç varan Kılıçdaroğlu, apar topar Türkiye'ye dönüp Ekrem İmamoğlu'na "16 milyon insana (İstanbul'a) hizmet etmeye devam et" şeklinde adaylık vetosu çekse de nafile.

                "ADAYLIĞI ELİNDEN ALDILAR KILIÇDAROĞLU"
                Konuya ilişkin gazeteci Nihat Genç'tem manidar bir çıkış geldi.

                Genç, "Almanya'dan çabuk dön Kılıçdaroğlu... İmamoğulları, Akşenerler arkandan dümen çevirip darbe yapıp bir günde Cumhurbaşkanlığı adaylığını elinden aldılar, yarına kalmaz, yetiş, malı götürdüler!" dedi.
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                İmamoğlu’na hapis cezası!
                Haberler Güncel İmamoğlu'nun mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun şifreleri! Kılıçdaroğlu'nu devirme planı: 15 gün önce ne dedi, bugün ne oldu?
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