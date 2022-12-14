İmamoğlu'nun mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun şifreleri! Kılıçdaroğlu'nu devirme planı: 15 gün önce ne dedi, bugün ne oldu?

İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK TİYATORUSU

Bu tartışmalar hareretli bir şekilde sürerken bir yandan da gözler İmamoğlu ile ilgili görülen hakaret davasında idi. Ve o davada karar açıklandı... İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.





Mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.