İmamoğlu'nun mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun şifreleri! Kılıçdaroğlu'nu devirme planı: 15 gün önce ne dedi, bugün ne oldu?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masadaki aday belirsizliği sürüyor.
ABD ve Londra'dan sonra icazet için Almanya'nın yolunu tutan Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' dese de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Meral Akşener, "Kazanacak bir aday olmalı" söylemine sığınıyor" Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor.
Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık mesajı verip Kılıçdaroğlu'na göz dağı vermekten geri durmuyor.
KONSOLOSLARLA ARTAN GÖRÜŞMELER, GÜN AŞIRI TV PROGRAMLARI...
Yabancı ülke konsoloslarıyla görüşmelerini sıklaştıran İmamoğlu, gün aşırı TV programlarına da çıkmaya başladı.
"HAZIR OLUN ARALIK'TA İBRE BANA DÖNECEK"
CHP'li İBB Başkanı son olarak katıldığı TV programında yöneltilen adaylık ile ilgili soruya "Bu omuzlar bütün yükleri taşır" şeklinde yanıt vererek 6'lı masaya selam çakmıştı.
Kulislerde de Ekrem İmamoğlu hareketliliği yaşanıyor... İmamoğlu'nun "Hazır olun, masada ibre Aralık ayında bana dönecek" dediği öğrenildi.
HDPKK'lı vekillerle yemekte bir araya gelen İmamoğlu, bu isimlerden 'Benim hakkımda olumsuz konuşmayın' ricasında bulundu.