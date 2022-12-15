Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.12.2022 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2022 16:26
    ABONE OL

    Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet tiyatrosuna: Böyle aptallık olabilir mi?

    Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle verilen ceza üzerinden mağduriyet algısı yaratmasına tepki gösterdi. Ataklı, ‘ortada mağduriyet falan yok böyle aptallık olabilir mi?” ifadelerini kullandı. Ayrıca İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na kazık attığını da söyleyen Ataklı, “Kılıçdaroğlu Almanya’ya gitti ya bilmiyor muydu bunun böyle olacağını. Karar duruşması olduğunu bilmiyor muydu? Kazık yiyeceğini düşünmedi çünkü” dedi.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nun tiyatrosuna: Böyle aptallık olabilir mi?

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    Kararın ardından Ekrem İmamoğlu cephesindeki tiyatro başladı.

    Adaylık savaşı verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" sözleriyle destekçilerini Saraçhane'ye çağırdı.

        AKŞENER DE DEVREYE GİRDİ

        Ekrem İmamoğlu'nu 'İstanbul'un Fatih'i' olarak gören İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, biliyorsunuz ki Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor. İmamoğlu'nun çağrısını gören Akşener de durumu fırsat bilerek Ankara'dan kalkıp Saraçhane'ye gitti.

        KILIÇDAROĞLU LİNÇ EDİLİRKEN SARAÇHANE'DE MUTLULUK POZLARI
        Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gittiği için sosyal medyada linç edilirken Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de kucaklaştı.

        "ORTADA MAĞDURİYET FALAN YOK"
        Ekrem İmamoğlu'nun ve Meral Akşener'in yaratmaya çalıştığı mağduriyet algısı yandaş gazetecilere bile geçmedi.

        Öyle ki Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, herkesin gözüne takılan o kareyi işaret ederek, "Burada bir mağduriyet olmadığı görülüyor çünkü Meral Akşener koştu geldi. Sarılma fotoğrafında yüzlerine bir bakın. Üzüntü var mı? Tam tersi Yaşasın gökte aradığımızı yerde bulduk. Anket şirketlerine dayamışlar hep iki kişiyi beynimize, üçüncü bir adayı göstermediler. Üçüncü aday hep Kemal Kılıçdaroğlu oldu ve hep yenildi. Yani iki belediye başkanı hep Kılıçdaroğlu'nu ezdi. Bunu yaptılar. Müthiş bir operasyon. Ooo tamam İmamoğlu çok güzel. Ne mağduru kardeşim." İfadelerini kullandı.

            "BÖYLE BİR APTALLIK OLABİLİR Mİ?"

            Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı mağduriyet algısının kendisine zarar vereceğini de dile getiren Ataklı, "Gelelim Tayyip Erdoğan cephesine. Bir adamın İmamoğlu'nu kendi eliyle Cumhurbaşkanı seçtirmesi mümkün mü kardeşim. Bunları hiç düşünmediler mi. Mağduriyet var. Mağduriyet falan yok şuan. Birden bire dün akşam Ekrem İmamoğlu olayı mağduriyete çevirince Kılıçdaroğlu ya panikledi ya da çok öfkelendi. Bir dakika arkadaş sen bana kazık atıyorsun. Hukukçulara sorarsan durumun en az 2 senesi var. Yani Ekrem İmamoğlu için önümüzdeki 1 sene risk yok değil mi? Yani aday da olabilir belediye başkanlığını da sürdürebilir. Peki mağduriyet nereden çıktı? Bunları hiç düşünmemişler. Erken bir sevinç, erken bir mağduriyetle şuanda hayal dünyasına sokuyorlar özellikle CHP'yi. Bakın göreceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam yaptığı büyük hatadır. Olay bitti gözüyle bakıyorlar ama bitmedi kardeşim belki de İmamoğlu'nu bitirecekler. Sevincini o kadar saklayamadı ki. Her şey çok güzel olacak adayım dedi. Böyle aptallık olabilir mi" şeklinde konuştu.

            "KILIÇDAROĞLU KAZIK YİYECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİ"

            Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesini de değerlendiren Ataklı "Ben niye Ekrem İmamoğlu buradan hasarlı çıkacak diyorum. Tahminimi söylüyorum. Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti ya bilmiyor muydu bunun böyle olacağını. Karar duruşması olduğunu bilmiyor muydu? Kazık yiyeceğini düşünmedi çünkü" diye konuştu.

            "KARŞINDA TAYYİP ERDOĞAN VAR HALA ANLAMADIN MI"

            Ataklı, İmamoğlu'nu kimse tutamaz algısında olanlara da seslendi.

            Ataklı, "Kimse şu havaya girmesin. Ekrem İmamoğlu'nu kimse tutamaz. Tayyip Erdoğan bitti. Bu kadar basit değil bu işler. Çocuk oyuncağı değil bu. Kardeşim karşındaki Tayyip Erdoğan. Hala anlamadın mı" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş gelişme
            Haberler Güncel Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet tiyatrosuna: Böyle aptallık olabilir mi?
                SON DAKİKA