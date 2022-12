Wall Street Journal Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan’ın modeli tutmak üzere

Dünya, koronavirüs salgını ve peşinden gelen Rusya-Ukrayna savaşıyla büyük bir enerji krizine girdi. Enerji krizi ile birlikte dünya ekonomileri de aynı şiddette sarsıldı.

Özellikle Avrupa ülkeleri faiz artırımı sonrası resesyona girerken Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğü istihtam, ihracat ve üretime dayalı Türkiye Ekonomi Modeli ile büyüme yoluna girdi.

BÜYÜME VE TEK HANELİ FAİZ

Dünya ülkelerinin aksine faizi düşürmeyi savunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet ve muhalefet güdümündeki ekonomistler tarafından eleştirildse de dünya ekonomileri küçülürken Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüme kaydetti.

Merkez Bankası da Kasım ayında politika faizini 150 baz puan düşürerek, yüzde 9'a indirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ VERDİ: DÜŞÜK ENFLASYONA HAZIR OLUN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan faizin yanısıra enflasyonunda düşeceğinin mesajını verdi.

Dün Kabine sonrası açıklamalarda bulunan fırsatçıları uyarırlen enflasyonla mücadeleye dönük ise şu net açıklamayı yaparak Türkiye'nin büyüme yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine dikkat çekti;

"Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada ve fiyatlamaların mevcut yüzde 80'li rakamlara göre yapıldığı bir gerçekken hala etiketlerin başka hesaplamalara göre belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz. Yılbaşında bu çerçevede ortaya çıkacak her hareketlenmeyi yakından izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının ortak geleceği, ortak menfaati bizim için her bir ferdin kişisel kazanç hırsından önemlidir. Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine, 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi, milletimiz de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir. Ülkemizin bunca fedakarlıkla eşiğine getirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Vizyonunu, bir avuç muhterisin kazanç hırsına kurban etmeyeceğiz. "

WALL STREET JOURNAL TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜME İVMESİNİ GÖRDÜ

Türkiye ekonomisinin büyüme odaklı ivmesi ABD merkezli Wall Street Journal'in (WSJ) de dikkatini çekti.

Erdoğan'ın ekonomi modelinin işlediğine dikkat çeken Wall Street Jounal, "Türkiye'nin enflasyonu küresel eğilime paralel olarak zaten istikrara kavuştu, dolar zirveden çıktı ve bazı gelişmekte olan ülkelerin de yakında faiz indirimine başlaması muhtemel." ifadelerini kulllandı.

Türkiye'nin sürdürülemez denen Ekonomik Modelini'nin sürdürlebilir olduğuna dikkat çeken WSJ kullandığı verilerle Türkiye ekonomisinin iyi yolda olduğuna dikkat çekti.

CHP'nin başını çektiği muhalefetin her fırsatta hedef aldığı Kur Korumalı Mevduat Sisteminin de işe yaradığına verilerle yer verildi.

EKONOMİDEKİ TOPARLANMAYA İLK İŞARET

WSJ'nin haberine göre ekonomideki toparlanmaya işaret eden önemli gösterge, cari açığın azalması oldu.

Haberde "Türkiye'nin cari hesabı, Ekim ayında sadece 0,4 milyar dolar açık kaydetti. Bu bir önceki ay için bildirilen 2,9 milyar dolarlık açıktan keskin bir düşüş." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Merkez Bankası'nın 117 milyar doları aşan rezervleri de WSJ'nin öne çıkardığı bir diğer nokta oldı.

Söz konusu gelişme WSJ tarafından da, "Son zamanlarda halk döviz mevduatlarından çıkmaya başladı, bu da liranın son birkaç aydaki istikrarının güveni tazelediğini gösteriyor." denildi.