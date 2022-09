Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Financial Times’a gol: Türkiye Ekonomi Modeli

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN FINANCIAL TIMES'A CEVAP: TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İngiliz Financial Times'a İngilizce yanıt verdi. T ürkiye'nin ekonomide benimsediği "Yatırım, Üretim, İstihdam, İhracat ve Büyüme ilkelerini ingilizce sıralayıp "Türkiye Ekonomi Modeli" ifadelerini kullandı.

Nebati'nin Financial Times'a verdiği yanıt şu şekilde;

"Türkiye Economy Model; Investment, Production, Employment, Exports, Growth" ifadelerini kullandı.

FINANCIAL TIMES'IN TÜRKİYE HAZIMSIZLIĞI

Financial Times söz konusu analizinde son on yılda küresel yatırımcıların Türkiye'den çıkış yaptığını iddia etti.

Türk ekonomisindeki büyüme ve borsaya duyulan güvenin görmezden gelindiği yazıda Türk Lirası'ndaki değer kaybının döviz rezervlerini olumsuz etkilediği yazıldı. Döviz rezervlerindeki açığın ise belirsiz para ile finanse edildiği iddia edildi.



Analizde Türkiye'ye gelen yatırımlar kara para, kaçakçılık gibi şeylerle ilişkilendirilmeye çalışıldı. Yazının bir kısmında "Gerçek şu ki, net hata noksan kalemini neyin harekete geçirdiğini bilmiyoruz. Bu kalem gerçekte, altın satışları, döviz ve hizmet ticaretinin yanlış kaydedilmesi veya kaçakçılık gibi pek çok şeyi yansıtıyor olabilir. Ancak büyük bir sermaye akışı olduğunu tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Rusya ile kurduğu ilişkilerden de rahatsızlık duyduğu bilinen Batı, Avrupa'nın yaptırımları sonrası Rus yatırımlarının Türkiye'ye kaymasından duyduğu hazımsızlığı da analizde gözler önüne serdi. Analizde, Rus parasının Türkiye'ye gelmesinin "Türk bankalarını mutlu" edeceği belirtildi.