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    • Ekonomi
    • 22.11.2022 16:13
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    • 22.11.2022 16:25
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    SON DAKİKA | Suudi Arabistan ile Türkiye arasında iş birliği! 5 milyar dolarlık mevduat kararı

    Son dakika haberine göre Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık depo hesabı açmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu duyurdu.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA | Suudi Arabistan ile Türkiye arasında iş birliği! 5 milyar dolarlık mevduat kararı
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