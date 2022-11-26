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    • 26.11.2022 20:53
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    • 26.11.2022 21:07
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    CHP'nin fonladığı mangır TELE 1 ve Sözcü'den beşinci kol faaliyeti! Küresel tetikçilerle ağız birliği yaptılar: İstanbul teröre teslim oldu

    CHP ve yandaşı mangır medya İstanbul Valiliği'nin İstiklal Caddesi ile ilgili aldığı tedbir kararı üzerinden beşimci kol faaliyetine girişti. Tele 1 ekranlarında Namık Koçak sunumuyla yapılan programda İstiklal Caddesi ile ilgili alınan kararlar sonrası 'İstanbul teröre teslim oldu' yorumu yapıldı. Sözcü Gazetesi de kirli bir manipülasyona girişti. İstanbul'un teröre teslim olduğunu iddia eden mangır Tele 1 ve SÖZCÜ, New York Times gibi küresel tetikçilerle de ağız birliği yapmış oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mangır TELE 1 ve Sözcü’den beşinci kol faaliyeti!

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen hain terör saldırısında 6 vatandaşımız şehit olmuş, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı.

    Saldırı sonrası caddede yer alan beton saksılar ve banklar sökülmüş bir dizi önlemler alınmıştı.

    Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden yeni bir adım daha geldi.



    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında caddede, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.

    Buna göre; işletmeler tarafından masa, sandalye konulması, stant ve sergi açılması, seyyar satış, kültürel etkinlikler, sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere izin verilmeyecek.



    CHP VE MANGIRLARINDAN KİRLİ ALGI
    Söz konusu karar üzerinden siyaset devşiren CHP ve yandaşı mangır medya skandal bir algı operasyonuna soyundu.

    CHP'nin ismi terör unsurlarıyla anılaan, Atatürk'e 'Atatürk' demekten imtina eden il başkanı Canan Kaftancıoğlu, skandal bir paylaşımda bulundu.

    Kaftancıoğlu, "Eskiden Taksim Meydanı'nı abluka altına alırlardı. Nasıl bir korkuysa, Taksim bölgesini tümden kapatmışlar" ifadelerini kullandı.

    Terör saldırı sonrası alınan tedbirleri "korku" olarak lanse eden Kaftancıoğlu büyük tepki çekti.



        MANGIR MEDYA BOŞ DURMADI: TELE 1 SAHNEDE
        CHP yandaşı mangır medya da boş durmadı.

        Tele 1 ekranlarında Namık Koçak sunumuyla yapılan programda İstiklal Caddesi ile ilgili alınan kararlar sonrası 'İstanbul teröre teslim oldu' yorumu yapıldı.

        Tele 1'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da bu ifade kullanıldı.




        YALANLARIN 'SÖZCÜ'SÜNDEN KİRLİ MANİPÜLASYON
        CHP'nin amiral gemisi Sözcü de "İSTİKLAL CADDESİ'Nİ KAPATIN GİTSİN" manşetini atarak kirli bir manipülasyona girişti. Gazete haberin spotunda "Bu gidişle İstiklal Caddesi'nde yürümeyi bile yasaklarlar" cümlesine yer vererek skandalını pekiştirdi.

        CHP'nin fonladığı mangır medya kuruluşları Tele 1 ve SÖZCÜ, İstiklal Caddesi üzerinden giriştiği kirli manipülasyonla New York Times gibi küresel tetikçiler ağız birliği yapmış oldu.

        İlgili haberler 'beşinci kol faaliyeti' olarak yorumlandı.


        SALDIRI SONRASI EMPERYAL TETİKÇİLERİN KİRLİ KALEMLERİ DEVREYE GİRMİŞTİ
        Bilindiği üzere İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırı sonrası Amerikan New York Times, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

        Gazete ayrıca, koronavirüs pandemisindeki turizm ile patlama arasında ilinti kurarak açık bir şekilde tetikçilik yapmıştı.


            İngiltere merkezli Reuters da saldırı sonrası PKK'yı aklama çalıştı. PKK'nın saldırıyı reddettiğine yönelik haber yapan Reuters, eli kanlı teröristleri 'Silahlı Kürt gruplar' olarak masumlaştırdı.

            Alman Phoneix de PKK'yı masumlaştırmaya çalışarak Türkiye'nin Kürtlere yönelik sert tedbirler uyguladığına yönelik algı oluşturmuştu.
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            Haberler Güncel CHP'nin fonladığı mangır TELE 1 ve Sözcü'den beşinci kol faaliyeti! Küresel tetikçilerle ağız birliği yaptılar: İstanbul teröre teslim oldu
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