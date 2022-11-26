CHP'nin fonladığı mangır TELE 1 ve Sözcü'den beşinci kol faaliyeti! Küresel tetikçilerle ağız birliği yaptılar: İstanbul teröre teslim oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen hain terör saldırısında 6 vatandaşımız şehit olmuş, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı.
Saldırı sonrası caddede yer alan beton saksılar ve banklar sökülmüş bir dizi önlemler alınmıştı.
Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden yeni bir adım daha geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında caddede, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.
Buna göre; işletmeler tarafından masa, sandalye konulması, stant ve sergi açılması, seyyar satış, kültürel etkinlikler, sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere izin verilmeyecek.
CHP VE MANGIRLARINDAN KİRLİ ALGI
Söz konusu karar üzerinden siyaset devşiren CHP ve yandaşı mangır medya skandal bir algı operasyonuna soyundu.
CHP'nin ismi terör unsurlarıyla anılaan, Atatürk'e 'Atatürk' demekten imtina eden il başkanı Canan Kaftancıoğlu, skandal bir paylaşımda bulundu.
Kaftancıoğlu, "Eskiden Taksim Meydanı'nı abluka altına alırlardı. Nasıl bir korkuysa, Taksim bölgesini tümden kapatmışlar" ifadelerini kullandı.
Terör saldırı sonrası alınan tedbirleri "korku" olarak lanse eden Kaftancıoğlu büyük tepki çekti.