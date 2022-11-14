İngiliz Reuters’tan terör örgütü PKK’yı aklama girişimi! Rezil ifadeler...

REUTERS'TAN TERÖRİSTLERİ AKLAMA GİRİŞİMİ

Şehitlerin acısı tazeyken operasyon medyası yine sahneye çıktı.

İngiliz merkezli Reuters terör örgütü PKK'nın borazanlığına soyundu.

PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEDİLER!

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK itirafına rağmen saldırıyı terör örgütün gerçekleştirmediği algısını işleyen Reuters, PKK'nın açıklamasını yer vererek terör örgütünün sesi oldu.

Reutes büyük bir skandala da imza atarak bebek katili teröristleri terör örgütü olmak yerine "Silahlı Kürt gruplar" olarak niteledi.

Skandala sosyal medyada tepki yağdı.

ALMAN YAYIN ORGANI PKK'YI MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Öte yandan Taksim'de gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili yayın yapan Alman kanalı Phoenix, PKK'yı masum göstermeye çalışarak Türkiye'yi hedef aldı.

Alman Phoenix'ten İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası algı operasyonu!



Phoenix isimli Alman yayın organı terör örgütü PKK'yı masum göstermeye çalışırken Türkiye'nin Kürtlere yönelik sert tedbirler alacağını ima ederek algı operasyonu yaptı. pic.twitter.com/pSTzYEnJkH — Takvim (@takvim) November 14, 2022

"Yetkililerin ülkedeki Kürtlere karşı daha sert adımlar atacağını düşünebilir miyiz?" diye sorarak hedef saptırırken spiker de "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve yaptıkları saldırıları görmezden gelen Alman kanalı meseleyi hendek operasyolarının yaşandığı döneme bağlayarak cinlik peşine düştü.

AMERİKAN NYT'DE ALGI YAPMIŞTI

Terör saldırısı sonrası ABD merkezli New York Times da Türkiye'yi karalayan bir habere imza atmıştı.