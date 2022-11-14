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    • 14.11.2022 17:27
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    • 14.11.2022 17:42
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    İngiliz Reuters'tan terör örgütü PKK'yı aklama girişimi! Rezil ifadeler...

    İngiliz Reuters skandala imza attı. Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK/YPG'li teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası Reuters PKK'yı aklamaya girişti. Terör örgütü PKK'nın saldırıyı reddettiğini haberleştirerek örgütün borozanlığına soyunan İngiliz yayın organı bir de bebek katillerini "Silahlı Kürt grup" olarak niteledi.

    takvim.com.tr
    İngiliz Reuters’tan terör örgütü PKK’yı aklama girişimi! Rezil ifadeler...

    Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği alçak saldırı sonası örgüte destek veren ülkelerin medyası da operasyonla başlayarak Türkiye'yi hedef aldı alçak örgütü aklamaya çalıştı.

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı.

    Terörist Albashir yakalanırken alçak saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı ortaya çıktı.

    REUTERS'TAN TERÖRİSTLERİ AKLAMA GİRİŞİMİ
    Şehitlerin acısı tazeyken operasyon medyası yine sahneye çıktı.

    İngiliz merkezli Reuters terör örgütü PKK'nın borazanlığına soyundu.

    PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEDİLER!
    Saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK itirafına rağmen saldırıyı terör örgütün gerçekleştirmediği algısını işleyen Reuters, PKK'nın açıklamasını yer vererek terör örgütünün sesi oldu.

    Reutes büyük bir skandala da imza atarak bebek katili teröristleri terör örgütü olmak yerine "Silahlı Kürt gruplar" olarak niteledi.

    Skandala sosyal medyada tepki yağdı.

    ALMAN YAYIN ORGANI PKK'YI MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
    Öte yandan Taksim'de gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili yayın yapan Alman kanalı Phoenix, PKK'yı masum göstermeye çalışarak Türkiye'yi hedef aldı.

    "Yetkililerin ülkedeki Kürtlere karşı daha sert adımlar atacağını düşünebilir miyiz?" diye sorarak hedef saptırırken spiker de "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

    PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve yaptıkları saldırıları görmezden gelen Alman kanalı meseleyi hendek operasyolarının yaşandığı döneme bağlayarak cinlik peşine düştü.

    AMERİKAN NYT'DE ALGI YAPMIŞTI
    Terör saldırısı sonrası ABD merkezli New York Times da Türkiye'yi karalayan bir habere imza atmıştı.




        Türkiye'nin turizm merkezi olmasından rahatsızlık duyan tetikçiler, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek terör örgütünü kınamak yerine küresel çaplı bir algı operasyonuna girişerek Türkiye'yi hedef almıştı.
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        Haberler Güncel İngiliz Reuters'tan terör örgütü PKK'yı aklama girişimi! Rezil ifadeler...
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