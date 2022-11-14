İngiliz Reuters’tan terör örgütü PKK’yı aklama girişimi! Rezil ifadeler...

Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği alçak saldırı sonası örgüte destek veren ülkelerin medyası da operasyonla başlayarak Türkiye'yi hedef aldı alçak örgütü aklamaya çalıştı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı.
REUTERS'TAN TERÖRİSTLERİ AKLAMA GİRİŞİMİ
Şehitlerin acısı tazeyken operasyon medyası yine sahneye çıktı.
İngiliz merkezli Reuters terör örgütü PKK'nın borazanlığına soyundu.
PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEDİLER!
Saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK itirafına rağmen saldırıyı terör örgütün gerçekleştirmediği algısını işleyen Reuters, PKK'nın açıklamasını yer vererek terör örgütünün sesi oldu.
Reutes büyük bir skandala da imza atarak bebek katili teröristleri terör örgütü olmak yerine "Silahlı Kürt gruplar" olarak niteledi.
Skandala sosyal medyada tepki yağdı.
ALMAN YAYIN ORGANI PKK'YI MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
Öte yandan Taksim'de gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili yayın yapan Alman kanalı Phoenix, PKK'yı masum göstermeye çalışarak Türkiye'yi hedef aldı.
Alman Phoenix'ten İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası algı operasyonu!— Takvim (@takvim) November 14, 2022
Phoenix isimli Alman yayın organı terör örgütü PKK'yı masum göstermeye çalışırken Türkiye'nin Kürtlere yönelik sert tedbirler alacağını ima ederek algı operasyonu yaptı. pic.twitter.com/pSTzYEnJkH
"Yetkililerin ülkedeki Kürtlere karşı daha sert adımlar atacağını düşünebilir miyiz?" diye sorarak hedef saptırırken spiker de "Kesinlikle" diye yanıt verdi.
PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve yaptıkları saldırıları görmezden gelen Alman kanalı meseleyi hendek operasyolarının yaşandığı döneme bağlayarak cinlik peşine düştü.
AMERİKAN NYT'DE ALGI YAPMIŞTI
Terör saldırısı sonrası ABD merkezli New York Times da Türkiye'yi karalayan bir habere imza atmıştı.