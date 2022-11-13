İstiklal Caddesi’ndeki patlamayı fırsat bildi! New York Times’ın karalama kampanyası tepki çekti: Aynı başlığı 11 Eylül saldırıları için kullanabilir misiniz?





"AYNI BAŞLIĞI 11 EYLÜL SALDIRI İÇİN DE KULLANABİLİR MİSİNİZ?"

Türkler'in de aynı caddede yürüdüğünü vurgulayan yerli ve yabancı kullanıcılar, "Aynı başlığı 11 Eylül saldırıları için de kullanabilir misiniz?" , "Bu nasıl turizm merkezli bir söylemdir?", "Sadece turistler mi? Nasıl bir bakış açısı?", "Böyle düşmanca bir haber yazılabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.