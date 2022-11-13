İstiklal Caddesi’ndeki patlamayı fırsat bildi! New York Times’ın karalama kampanyası tepki çekti: Aynı başlığı 11 Eylül saldırıları için kullanabilir misiniz?

İstanbul Beyoğlu'nda yer alan İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı olduğu düşünülen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamada 6 kişiyi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı.
Uluslararası basında da geniş yer bulan patlama sonrası tetikçiler karalama kampanyası için kollarını sıvadı.
AMERİKAN NYT'DEN SKANDAL HABER
Saldırı üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, skandal başlıklara imza attı.
Türkiye'nin cazibe merkezi olmasından rahatsızlık duyan tetikçiler, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek, küresel çaplı bir algı operasyonuna girişti.
Türkiye'yi karalamaya çalışan NYT'a, pek çok kullanıcı tepki gösterdi.