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    • Güncel
    • 14.11.2022 01:07
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    • 14.11.2022 01:07
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    İstiklal Caddesi’ndeki patlamayı fırsat bildi! New York Times’ın karalama kampanyası tepki çekti: Aynı başlığı 11 Eylül saldırıları için kullanabilir misiniz?

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan ve terör eylemi olduğu değerlendirilen patlama uluslararası basında da yankı buldu. ABD merkezli New York Times gazetesi, 6 kişinin hayatını kaybetti 81 kişinin de yaralandığı saldırı üzerinden skandal başlıklara imza attı. Türkiye'nin cazibe merkezi olmasından rahatsızlık duyan tetikçiler, ‘turizm’ odaklı manşetleriyle küresel çaplı algı operasyonuna girişti. New York Times’a sosyal medyada birçok kişi de tepki gösterdi.

    Hain saldırı sonrası NYT’den algı operasyonu

    İstanbul Beyoğlu'nda yer alan İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı olduğu düşünülen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamada 6 kişiyi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı.



    Uluslararası basında da geniş yer bulan patlama sonrası tetikçiler karalama kampanyası için kollarını sıvadı.



    AMERİKAN NYT'DEN SKANDAL HABER
    Saldırı üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, skandal başlıklara imza attı.

    Türkiye'nin cazibe merkezi olmasından rahatsızlık duyan tetikçiler, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek, küresel çaplı bir algı operasyonuna girişti.

    Türkiye'yi karalamaya çalışan NYT'a, pek çok kullanıcı tepki gösterdi.



        "AYNI BAŞLIĞI 11 EYLÜL SALDIRI İÇİN DE KULLANABİLİR MİSİNİZ?"
        Türkler'in de aynı caddede yürüdüğünü vurgulayan yerli ve yabancı kullanıcılar, "Aynı başlığı 11 Eylül saldırıları için de kullanabilir misiniz?" , "Bu nasıl turizm merkezli bir söylemdir?", "Sadece turistler mi? Nasıl bir bakış açısı?", "Böyle düşmanca bir haber yazılabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.



        TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN ALGI OPERASYONUNU SÜRDÜRDÜLER
        Gelen tepkilerin ardından Amerikan merkezli gazete yeni bir paylaşımda bulunarak bir skandala daha imza attı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, "Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti." söylemlerinde bulundu.



        New York Times, yürüttüğü 'turizm' algısını devam ettirerek bir tweet daha attı. Bu kez paylaşımını daha da detaylandırarak "Türkiye turizm sektörü koronavirüs pandemisinden kurtulmak için çalışırken, patlama yıllarca süren sakinliği paramparça etti." diyerek tepkilere neden oldu.

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        Haberler Güncel İstiklal Caddesi’ndeki patlamayı fırsat bildi! New York Times’ın karalama kampanyası tepki çekti: Aynı başlığı 11 Eylül saldırıları için kullanabilir misiniz?
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