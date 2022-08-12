Son dakika: Eylem hazırlığındaki teröristin görüntüleri

İstanbul'da bombalı saldırı yapmak amacıyla İran üzerinden Türkiye'ye giren terörist Mehdi Mıhçı, emniyetin başarılı operasyonuyla İstanbul Fatih'te sahte kimlikle yakalanmıştı.
İŞTE TERÖRİSTİN KEŞİF YAPTIĞI ANLAR...
Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan PKK'lı terörist Mıhçı, örgüte nasıl ve ne zaman girdiğini anlattı.
"2014 yılında PKK terör örgütüne katıldım. Bu nedenle sahte kimlik kullandım. Öncelikle Avaşin'e gittim, orada Şervan'a 'yeni savaşçı birliğine' katıldım, eğitim aldım. Burada Baton Cilo kod adını kullanıyordum. 2015 yılına kadar o bölgedeydim."
MURAT KARAYILAN İLE GÖRÜŞTÜ
PKK elebaşlarından Murat Karayılan ile olan fotoğrafı ile ilgili de konuşan terörist Mıhçı, "Göstermiş olduğunuz fotoğraf bana aittir. Eğitim aldığım dönemde Murat Karayılan eğitim aldığımız yere geldi. Orada hepimizle fotoğraf çekilmişti. Bu fotoğraf o zamanın fotoğrafıdır." ifadelerini kullandı.
İstihbarat birimlerinin çalışmaları ve itirafçı beyanlarına göre PKK'lı Mıhçı, terör örgütünün sözde özel kuvvetlerinde yer aldı ve bomba yapım eğitmeniydi.