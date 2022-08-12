Son dakika: Eylem hazırlığındaki teröristin görüntüleri

MURAT KARAYILAN İLE GÖRÜŞTÜ

PKK elebaşlarından Murat Karayılan ile olan fotoğrafı ile ilgili de konuşan terörist Mıhçı, "Göstermiş olduğunuz fotoğraf bana aittir. Eğitim aldığım dönemde Murat Karayılan eğitim aldığımız yere geldi. Orada hepimizle fotoğraf çekilmişti. Bu fotoğraf o zamanın fotoğrafıdır." ifadelerini kullandı.

İstihbarat birimlerinin çalışmaları ve itirafçı beyanlarına göre PKK'lı Mıhçı, terör örgütünün sözde özel kuvvetlerinde yer aldı ve bomba yapım eğitmeniydi.