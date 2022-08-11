SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Sözde üst düzey PKK'lı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda; İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda sözde özel kuvvetler şehit zilan timi içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı, halen Xalit Seydo Botan Gever kod adını kullandığı tespit edilen ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan firari kaydı ve Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan terörist Mehdi Mıhçı (26) Fatih'te yakalandı.

SAHTE KİMLİK İLE YAKALANDI

Yakalanan teröristin üzerinden Nur Muhammed B. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve yanında bulunan Civan A. Fatih ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların irtibatlı olduğu değerlendirilen sözde değer ailesi olan Kerem Ş. İse Manisa Akhisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Teröristin İstanbul'a eylem için geldiği öne sürüldü.