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    • 22.07.2022 21:27
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    SON DAKİKA! ABD'den Başkan Erdoğan'a "Tahıl Koridoru" teşekkürü

    Son dakika haberine göre Beyaz Saray, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı, Guterres ve Başkan Erdoğan'a aracılık etmelerinden dolayı teşekkür etti.

    ABD’den Başkan Erdoğan’a teşekkür

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

    Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamada bulunan Kirby, Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasıyla ilgili konuştu.

    Kirby, "ABD, bu adımı memnuniyetle karşılıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu anlaşmanın yapılmasındaki diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

    Anlaşmanın başarıyla uygulanmasının Rusya'nın anlaşmaya uymasıyla mümkün olabileceğini belirten Kirby, anlaşmanın uygulanmasını yakından izleyeceklerini söyledi.

    Kirby, aynı zamanda Ukrayna'dan çıkarılan tahıl ve gıda maddelerinin Türkiye üzerinden tekrar satışa çıkarılacağına işaret ederek, "Bu zor bir çalışmanın sonucudur ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'e burada liderlik ettikleri için minnettarız. Bu olumlu bir işaret." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! ABD'den Başkan Erdoğan'a "Tahıl Koridoru" teşekkürü
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