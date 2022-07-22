Gıda krizi düğümünü Türkiye çözdü! Uzman isimler tahıl krizini yorumladı: Bugün umut ışığı doğmuştu

Türkiye'nin öncülüğünde küresel gıda krizi çözüldü. Başkan Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.
İmzaların atılmasının ardından uzman isimler A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu:
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın:
Tarihi bir anlaşma. Nasıl ki Mart ayında Türkiye önemli bir hukuki başarı elde ettiyse… Dikkat edin o anlaşma sayesinde Kiev işgalden kurtuldu. Ateşkes sayesinde. Rusya ile Ukrayna arasında sahada bir savaş görüyoruz. Ayrıca enerji ve gıda savaşları da var. Türkiye'nin yaptığı, milyarlarca insanı ilgilendiren gıda savaşında bir ateşkesti. Bu çok önemli.
20 ila 30 milyon ton buğday veya ayçiçek yağının aç insanlara kavuşturulması. Peki Türkiye'nin rolü ne? Türkiye, BM Sözleşmesi'ne göre bir hakem rolü oynamıştır. Bu büyük bir başarıdır.
Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın en önemli sözü nedir diye baktığımızda, burada bir nefes borusu açılmıştır. Nedir o? Aç insanlara gidecek olan ekmek, buğdaydır.
Buradaki anlaşma dostlara güven vermiştir. Bugün bir umut ışığı doğmuştur. 120 gün süreli. Bu sürenin sonunda taraflar Viyana Sözleşmesi'ne göre ya bu süreyi uzatacaklardır ya anlaşmayı bozacaklardır. Ama şu anda yapılan çok önemli başarıdır. Bu kazananı olmayan harbin bir an önce bitmesi en büyük dileğimiz."