Gıda krizi düğümünü Türkiye çözdü! Uzman isimler tahıl krizini yorumladı: Bugün umut ışığı doğmuştu

Tarihi bir anlaşma. Nasıl ki Mart ayında Türkiye önemli bir hukuki başarı elde ettiyse… Dikkat edin o anlaşma sayesinde Kiev işgalden kurtuldu. Ateşkes sayesinde. Rusya ile Ukrayna arasında sahada bir savaş görüyoruz. Ayrıca enerji ve gıda savaşları da var. Türkiye'nin yaptığı, milyarlarca insanı ilgilendiren gıda savaşında bir ateşkesti. Bu çok önemli.

20 ila 30 milyon ton buğday veya ayçiçek yağının aç insanlara kavuşturulması. Peki Türkiye'nin rolü ne? Türkiye, BM Sözleşmesi'ne göre bir hakem rolü oynamıştır. Bu büyük bir başarıdır.