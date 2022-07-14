Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildi

Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." dedi.
KONYA'DA DOKTOR ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları yaşandı. Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs uzman doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak ağır yaraladı.
Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.
Doktor Ekrem Karakaya
Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) ile kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktı.
Doktoru silahla vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay, ameliyata alındı.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.
Saldırganın Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.