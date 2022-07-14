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    • 14.07.2022 18:02
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildi

    Konya Şehir Hastanesinde uzman doktorun öldürülmesi Türkiye gündemini sarsmıştı. Hastanelerdeki güvenlikle ilgili yeni bir adım atıldı.Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." dedi.

    Hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildi

    Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." dedi.

    KONYA'DA DOKTOR ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları yaşandı. Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs uzman doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak ağır yaraladı.

    Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.


    Doktor Ekrem Karakaya

    Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) ile kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktı.

    Doktoru silahla vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay, ameliyata alındı.

    Konya Valisi Vahdettin Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

    Saldırganın Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

        CENAZESİ DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI


        Konya Şehir Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

        Dr. Ekrem Karakaya için dua edilirken, tabutu sağlık çalışanları tarafından omuzlarda cenaze aracına kadar taşındı.

        Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Cenazenin uğurlanmasına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ailesi, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

            Hayatını kaybeden doktorun naaşı memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülen kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın (47) cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi.

            Develi Devlet Hastanesi morgunda Karakaya'nın cenazesini ailesi, yakınları ve sağlık çalışanları karşıladı. Evli ve iki kız çocuk babası Karakaya için öğlen vakti Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

            ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN DOKTORU SORUMLU TUTTU
            Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

            Saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

            İŞYERİNDEN İZİN ALMIŞ
            Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden, belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı. Saldırının yaşandığı odada ise eşyaların dağıldığı görüldü.

            SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASIYMIŞ

            Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

            Güvenlik görevlisi Yunak ilçe devlet hastanesinde görev yapıyordu


            Saldırgan Hacı Mehmet Akçay

            Vali Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

            GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI
            Görgü tanığı bir hasta, olaya ilişkin "Başka bir doktora muayene olacaktım. Yandaki kapının oradan bir ses çıktı, 10-15 el silah sesi duydum. Hastalar kaçtı, biz de biraz geri çıktık. Oraya gidip baktılar yere düşmüş iki yaralı gördüler." ifadesini kullandı.

                AK PARTİ'DEN TEPKİ: LANETLİYORUZ
                AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

                Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Koca, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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