Konya Şehir Hastanesi doktoru öldüren Mehmet Akçay mesleği ne? Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında?

Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları yaşandı. Konya Şehir Hastanesi'nde uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahsın kimliği belli oldu. Peki, Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında? Konya Şehir Hastanesi doktoru öldüren Mehmet Akçay mesleği ne? İşte tüm gelişmeler haberimizde!
Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı.
Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.
DOKTOR EKREM KARAKAYA AMELİYATA ALINDI
Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı.
Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.