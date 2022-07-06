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    • Haberler
    • 06.07.2022 18:46
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    • 06.07.2022 18:46
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    Konya Şehir Hastanesi doktoru öldüren Mehmet Akçay mesleği ne? Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında?

    Konya Şehir Hastanesi son dakika haberler sıkı takibe alındı. Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika haberine göre Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti. Doktorun vuran şahsın isminin Hacı Mehmet Akçay olduğu öğrenildi. Peki, Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında? Konya Şehir Hastanesi doktoru öldüren Mehmet Akçay mesleği ne?

    Doktor Ekrem Karakaya’yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında?

    Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları yaşandı. Konya Şehir Hastanesi'nde uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahsın kimliği belli oldu. Peki, Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında? Konya Şehir Hastanesi doktoru öldüren Mehmet Akçay mesleği ne? İşte tüm gelişmeler haberimizde!

    Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı.

    Konya Şehir Hastanesi'ne silahlı saldırı: 3 ölü

    Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.

    DOKTOR EKREM KARAKAYA AMELİYATA ALINDI

    Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı.

    Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

        DOKTOR VE SALDIRGAN ÖLDÜ

        Gelen son dakika bilgisine göre Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

        SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU: HACI MEHMET AKÇAY
        Doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldüren şahsın Tıbbi Sekreter olduğu ortaya çıktı.

        HACI MEHMET AKÇAY KİMDİR?

        Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) ile kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktı.

        DOKTOR EKREM KARAKAYA KİMDİR?

        Ekrem Karakaya, kariyerine Sağlık Bakanlığı-Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başlamıştır. Sonra sırasıyla;

        Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011)

        Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011)

        Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013)

        Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020)

        Konya Şehir Hastanesi (2020-...)

        bünyesinde görev yapmıştır.
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        Konya’da dehşet!
        Haberler Haberler Konya Şehir Hastanesi doktoru öldüren Mehmet Akçay mesleği ne? Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında?
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