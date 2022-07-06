Konya Şehir Hastanesi doktoru öldüren Mehmet Akçay mesleği ne? Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında?

Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları yaşandı. Konya Şehir Hastanesi'nde uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahsın kimliği belli oldu. Peki, Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında? Konya Şehir Hastanesi doktoru öldüren Mehmet Akçay mesleği ne? İşte tüm gelişmeler haberimizde!