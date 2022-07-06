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    • Haberler
    • 06.07.2022 18:45
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    • 06.07.2022 18:46
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    Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir, ÖLDÜ MÜ? Konya Şehir Hastanesi olayı nedir? Konya intihar haberi son dakika!

    Konya son dakika! Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan olay hakkında aramalar hız kazandı. Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Peki, Konya Şehir Hastanesi son dakika neler oldu? Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, neler yaşandı?

    Konya Şehir Hastanesi son dakika haberler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yaşanan olayda, Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Peki, Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, neler yaşandı? Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir? Konya intihar haberi son dakika!

    Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı.

    Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.

    Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi.

        DOKTOR VE SALDIRGAN ÖLDÜ

        Doktor ve saldırgandan son dakika haberi geldi. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

        Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

        ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN DOKTORU SORUMLU TUTTU

        Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

        SALDIRGANIN KİMLİĞİ NETLEŞTİ

        Doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldüren şahsın Tıbbi Sekreter olduğu ortaya çıktı. Şahsın 39 yaşında Hacı Mehmet Akçay olduğu öğrenildi.

        Konya Şehir Hastanesi'ne silahlı saldırı: 3 ölü

        EKREM KARAKAYA KİMDİR?

        Ekrem Karakaya, kariyerine Sağlık Bakanlığı-Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başlamıştır. Sonra sırasıyla;

        Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011)

        Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011)

        Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013)

        Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020)

        Konya Şehir Hastanesi (2020-...)

        bünyesinde görev yapmıştır.
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        Haberler Haberler Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir, ÖLDÜ MÜ? Konya Şehir Hastanesi olayı nedir? Konya intihar haberi son dakika!
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