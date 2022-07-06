Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir, ÖLDÜ MÜ? Konya Şehir Hastanesi olayı nedir? Konya intihar haberi son dakika!

Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN DOKTORU SORUMLU TUTTU



Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ NETLEŞTİ

Doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldüren şahsın Tıbbi Sekreter olduğu ortaya çıktı. Şahsın 39 yaşında Hacı Mehmet Akçay olduğu öğrenildi.

EKREM KARAKAYA KİMDİR?

Ekrem Karakaya, kariyerine Sağlık Bakanlığı-Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başlamıştır. Sonra sırasıyla;

Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011)

Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011)