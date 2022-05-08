AK Partili yöneticiler, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca kapı kapı dolaştı: Nabız AK Parti'de atıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili yöneticiler, bakanlar, milletvekilleri ve teşkilatlara kapı kapı dolaşmaları talimatını verdi. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurlara katılıp vatandaşı dinleyen yöneticiler, muhalefetin algı operasyonuna karşı vatandaşın gerçek nabzını belgeledi. İşte o tespitler:

TÜM dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan fiyatlar ve geçim ilk sırada. En büyük beklenti, EYT'liler olarak görünüyor. Suriyeli sığınmacılar, mülteciler konusunu muhalefet istismar aracı olarak kullanıyor. Oysa sahadaki görüntü böyle değil. Özellikle dar gelirli vatandaşların Suriyeliler diye bir sorunu bulunmuyor.

TARIM ve hayvancılık sektöründeki işlerin büyük çoğunluğunu Afganlı ve Suriyeliler yapıyor. Bu kesimler "mülteciler olmazsa işimiz zor" diyor.



TÜM anket ve algı operasyonlarının tersine AK Parti'nin çekirdek seçmeni duruyor. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş kararsız kitle ise muhalefete oy vermek istemiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi ile ilgili hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Atılacak adımlar ile birlikte milletvekilliği seçiminde de herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor. Zübeyde YALÇIN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı tepkilerin İstanbul sınırlarını da aştığı görülüyor. Başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere İmamoğlu'nun çıkışlarına tepki gösteriliyor. "İşi gücü bırakmış cumhurbaşkanlığına adaylığına soyunmuş" deniyor.