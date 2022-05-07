Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çatalca'daki konuşmasında önemli mesajlar verdi

Başkan Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Çatalca'daki Ulu Camii'nde kıldı. Ardından, belediye önünde kendisini bekleyen halka hitap etti. Yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: Bayramınız tekrar mübarek olsun. Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere sizlere kısa bir selamlama yapayım istedim. Yola çıkarken bizim eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım, tarım, bütün bu alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Hamdolsun, bu sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerimizde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla; Türkiye'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Nerelerden nerelere geldik.



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