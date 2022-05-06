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14 Mayıs'ta hizmete alınması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

Tarihi açılış için geri sayım başladı! 14 Mayıs'ta hizmete alınması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak. Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor.

06.05.2022 09:16 - Son Güncelleme: 06.05.2022 09:17
14 Mayıs’ta hizmete alınması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak.

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14 Mayıs’ta hizmete alınması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yapılacak.

14 Mayıs’ta hizmete alınması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

14 Mayıs’ta hizmete alınması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

İki lideri taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek.

14 Mayıs’ta hizmete alınması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Açılışın ardından Başkan Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.

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