SON DAKİKA: TÜGVA binasına bombalı saldırı: Bir şüpheli daha yakalandı! Zaman ayarlayıcı olarak oda parfümü kullandı

İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN HER ARACI KULLANDI

Gaziosmanpaşa'dan Edirnekapı'ya gelen, ardından Halkalı'ya, daha sonra da Pendik İlçesi'ne geçen B.Y. son olarak Tuzla'daki eve gitti. Kaçarken girdiği iş yerlerinden kıyafetler satın alan B.Y., Gaziosmanpaşa İlçesi'nden Edirnekapı'ya çarşafla geldi. Burada kıyafetlerini değiştirdi. Pendik'e başörtülü, Tuzla'ya ise farklı bir kıyafetle geldi. Metrobüs, otobüs, minibüs ve taksi kullanarak izini kaybettirmeye çalıştı fakat İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tam dört gün süren titiz çalışmasıyla uyguladığı tüm planı deşifre edildi. Kullandığı İstanbul Kart ile kaçış güzergahı belirlendi.