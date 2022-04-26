TÜGVA'ya saldıran terörist Besra Yalçın paketlendi! Binlerce kamera incelendi, 3 kez kıyafet değiştirmiş: Özel görüntüler...

İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA binasına el yapımı patlayıcı bırakan B.Y. İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı.
Teröristin 1995 doğumlu ve 27 yaşında olduğu öğrenildi.
3 KEZ KIYAFET DEĞİŞTİRDİ
Binlerce güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu tespit edilen kadının PKK'nın uyuyan hücresinden olduğu, poliste kaydının bulunmadığı yakalanmamak için de olaydan sonra 3 kez kıyafet değiştirdiği ortaya çıktı. 21 Nisan'da saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.
BİNLERCE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
İstanbul polisinin binlerce güvenlik kamerasını incelediği kadının Edirnekapı ve Halkalı'da izine rastlandıktan sonra Tuzla'da gözaltına alındığı öğrenildi.