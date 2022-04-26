TÜGVA'ya saldıran terörist Besra Yalçın paketlendi! Binlerce kamera incelendi, 3 kez kıyafet değiştirmiş: Özel görüntüler...





SABAH terörist B.Y. ile ilgili detaylara ulaştı.



PKK'ya bağlı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adlı oluşum içerisinde yer alan B.Y.'nin poliste suç kaydının da bulunmadığı öğrenildi.





Teröristin yapılan soruşturma sırasında kaçarken girdiği işyerlerinden kıyafet aldığı, yakalanmamak için 3 kez kıyafet değiştirdiği öğrenildi.



B.Y. HAKKINDAKİ TESPİTLER

İstanbul'da yaşadığı belirlenen B.Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edildi. B.Y'nin, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca B.Y'nin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

B.Y'nin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edildi.