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    • 26.04.2022 21:42
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    TÜGVA'ya saldıran terörist Besra Yalçın paketlendi! Binlerce kamera incelendi, 3 kez kıyafet değiştirmiş: Özel görüntüler...

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde TÜGVA binasına el yapımı patlayıcı bırakan Besra Yalçın, İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Binlerce güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu tespit edilen Besra Yalçın isimli kadın teröristin PKK’nın uyuyan hücresinden olduğu, poliste kaydının bulunmadığı yakalanmamak için de olaydan sonra 3 kez kıyafet değiştirdiği ortaya çıktı. İşte operasyona ilişkin flaş detaylar ve görüntüler...

    TÜGVA saldırganı yakalandı! Özel görüntüler...

    İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA binasına el yapımı patlayıcı bırakan B.Y. İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı.



    Teröristin 1995 doğumlu ve 27 yaşında olduğu öğrenildi.



    3 KEZ KIYAFET DEĞİŞTİRDİ
    Binlerce güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu tespit edilen kadının PKK'nın uyuyan hücresinden olduğu, poliste kaydının bulunmadığı yakalanmamak için de olaydan sonra 3 kez kıyafet değiştirdiği ortaya çıktı. 21 Nisan'da saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.



    BİNLERCE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
    İstanbul polisinin binlerce güvenlik kamerasını incelediği kadının Edirnekapı ve Halkalı'da izine rastlandıktan sonra Tuzla'da gözaltına alındığı öğrenildi.



        SABAH terörist B.Y. ile ilgili detaylara ulaştı.

        PKK'ya bağlı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adlı oluşum içerisinde yer alan B.Y.'nin poliste suç kaydının da bulunmadığı öğrenildi.



        Teröristin yapılan soruşturma sırasında kaçarken girdiği işyerlerinden kıyafet aldığı, yakalanmamak için 3 kez kıyafet değiştirdiği öğrenildi.

        B.Y. HAKKINDAKİ TESPİTLER
        İstanbul'da yaşadığı belirlenen B.Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edildi. B.Y'nin, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıktı.

        Ayrıca B.Y'nin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

        B.Y'nin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edildi.



        BORU TİPİ BOMBA
        Örgütün uyuyan hücrelerinde bulunan B.Y.'nin kullandığı bombanın zaman ayarlı boru tipi olduğu öğrenildi. Zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesinde sorgusu sürüyor.



        BAKAN SOYLU BİRİMLERİ KUTLADI
        Teröristin yakalanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

        Soylu "21 Nisan günü saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" dedi.
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