Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası: Çok özlüyoruz hiç gece olmasını istemiyorum geceler bitmiyor

"BİR PARTİ GENEL BAŞKANI 'BEN ARACI MİLLETVEKİLİ GÖNDERİRSEM PARTİM ZARAR GÖRÜR' DEMİŞ"

"Yaşadığınız acabalar da var. Böyle bir durum sürüyor değil mi?" sorusuna Hakkı Kiraz, "8,5 saat hop kalkıyorsun hop oturuyorsun. O acabalara gelince, bir ara baktım arkadaşları sağ olsun tabii bizi teselli etmek için gerekenleri yapıyorlar. Devamlı irtibat halindeyiz. 'Tamam' dediler, bir şahsı söylediler, ismini söylememe gerek yok, bir milletvekilini çağırmışlar. Gelsin aracı olsun diye. 'Biz bırakırız, olayı sonlandırırız.' 'İyi' dedik. Bir ara inanın hoşuma da gitmedi değil. 'Olur' dedim, ya belki olabilir. Yani neticede bazı şeyler oluyor böyle. Kendimizi en kötüsüne hazırladık. 'Olacaksa olacak' dedim. 'Burada kaderimiz buysa olacak.' Ben halen, 7 sene geçti, kapı bazen çalındığı zaman acaba diyorum geldi mi?" yanıtını verdi.

Kiraz şöyle devam etti:

"Bir de böyle bir olay var. İşte bir milletvekilinin adını söylediler. O milletvekili de bütün bir önceki eylemlerde, şurada burada hep onlarla böyle kol kola kenetlenmiş vaziyette eylemlere katılmış. 'Olabilir, arkadaşlarıdır, olsun' dedim. Ama dediler ki milletvekili telefonunu kapatmış, tekrar kaçmış. Mensubu olduğu partinin Genel Başkanını aramışlar, 'Ben gönderirsem partim zarar görür' demiş. Bir an için orada bir durdum. 'Yahu' dedim, farz edelim Gezi olaylarında 'Demokrasi havarisiyiz' deyip mangalda kül bırakmayan nice nice insanlar, 'Biz insanız, biz insan hakları savunucusuyuz' diyen insanlar çıktılar, bir ağacın kesilmesini bahane ederek Türkiye'yi neredeyse yok etmeye çalıştılar. Meydanları yıktılar. O kadar insan. Yani böyle bir şey olabilir mi? Fakat burada bir can var, çıt yok. Ama söz konusu onlar olunca işte, 'Ben Avrupa'da, şu üniversitede insan hakları konusunda master yapmışım, ben uzmanım', işte gazeteciler olsun, şu-bu olsun falan, baktım hiçbirisinden ses yok. O an için şöyle bir düşündüm, bütün samimiyetimle söylüyorum, her zaman da iftiharla söylüyorum, kim nasıl anlıyorsa anlasın. 'Ya' dedim, 'bu devlet iki tane teröristle pazarlık yapmaz ve yapmamalıdır da. Ben yapmasını da istemiyorum. Eğer şayet bu insanın veya bu insanların aracılığıyla yapılacak pazarlık sonucu oğlumun ömrü uzayacaksa onu da istemiyorum. Bu devlet boyun eğmesin. Namerde muhtaç olmaktansa ben mertçe ölmeyi tercih ederim."

"BİZ OĞULSUZ KALABİLİRİZ' DEDİĞİM ZAMAN DÜNYAM YIKILDI"

"O milletvekilinin size ulaşma çabasında olmadığını görünce mi böyle düşündünüz?" sorusuna Hakkı Kiraz, "Tabii, açıkçası öyle. Bir de 'Hanım gel' dedim. Tabii bunu söylemek şu anda, burada kolay. Ama bir de hanımımla çocuklarla sağda solda telefonlarla konuşuyorum devamlı, yürek durmuyor." karşılığını verdi.