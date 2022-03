Cemaat Halk Partisi: FETÖ Kuytulcular ve Süleymancılar

Kemal Kılıçdaroğlu her platformda, seçimleri kazanırlarsa serbest bırakacaklarını söylediği 15 Temmuz darbecilerinin örgütü "the cemaat"e selam çakmaya devam ediyor.

"Cemaat" olarak takılırken kızdıkları ancak devlete savaş açıp darbeye kalkıştıktan sonra bağırlarına bastıkları FETÖ'ye muhabbetlerinin sebebi malum...

CIA'nın kuklası Fetullah Gülen'i, yıkmaya çalıştığı devleti rakipleri AK Parti yönetiyor diye, "kötünün iyisi" olarak görüyorlar.

Ancak mahallelilerden oluşan cami cemaatlerinin yasal derneklerinden ya da öğretmenleriyle birlikte cuma namazına giden imam hatip öğrencilerinden rejim için kaygılanıp, şimdi "Siyasallaşmış İslamcılarla" ittifak yapanların tek çarpık ilişkisi bu değil...

FETÖ'den boşalan alanı doldurma, potansiyeli kapma yarışında depara kalkan, 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen Kuytulcular adlı karanlık cemaati nasıl pohpohladıklarını görüyorsunuz.

CHP trollerinin, Süleymancılar isimli cemaatin öğrenci yurdundaki dayak olayını "diğerleri" gibi TT yapma gereği duymamaları da sebepsiz değil elbette...

Peki, CHP'nin bu takiyesi 2023 seçimlerinde siyasallaşmış İslami cemaatler içinde etkili olur mu?

Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan karşısında, CHP'nin "olağan adayı" Kemal Kılıçdaroğlu'na "Allah rızası için" oy verirler mi?

