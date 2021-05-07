Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Hilal Kaplan bugün "CHP, FETÖ'nün siyasi ayağıdır" isimli yazısında partinin FETÖ ile kirli ağının kronolojisini anlattı.
YAKIN TARİH 2015: CHP FETÖ'NÜN MEDYA ORGANLARINA GİDEREK DESTEK VERDİ
Yazısı ile ilgili A Haber'de açıklamalarda bulunan Kaplan, "Eren Erdem, Oktay Ekşi, Şafak Pavey, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, bunlar FETÖ'cü Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi, Kanatürk Televizyonu, Bank Asya aklınıza hangi FETÖ'cü kurum geliyorsa bu CHP'li isimler dayanışma için oradaydı.
"KONTROLLÜ DARBE" FETÖ'CÜ TARIK TOROS VE EKREM DUMANLI'NIN SLOGANI
Firari FETÖ'cüler, Tarık Toros ve Ekrem Dumanlı'nın 15 Temmuz için 'kontrollü darbe' söylemini Kılıçdaroğlu'dan dillendirdi. FETÖ'cüleri hakkında hep söyledim, bir konuda iftira atıyorlarsa aslında kendileri yapıyorlardır. CHP'nin de AK Parti'ye ısrarla "FETÖ'nün siyasi ayağı" demesinin sebenin bu olduğunu düşünüyorum.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ'cüler için "gariban" ifadesiyle ilgili de konuşan Kaplan, "İyi Parti ve CHP bu işi birlikte yapıp, nasıl 15 Temmuz darbe girişimini sulandırdıysalar bu olayı da sulandıracaklar. HDP'li Ömer Gergerlioğlu, FETÖ'cülerin bombaladığı Meclis'in çatısı altında FETÖ'cü Enes Kanter'in de katıldığı açık konferanslar yapıldı. Ama bunu İYİ Parti ve CHP'ye sorarsanı bu vekilde gariban, mağdur!" dedi.
*Hilal Kaplan'ın Sabah Gazetesi'nde yazdığı "CHP, FETÖ'nün siyasi ayağıdır" başlıklı köşe yazısı;
Size bugünden geriye kronolojik olarak anlatayım:
Kılıçdaroğlu, bugün Ahmet Altan başta olmak üzere "Taraf'ın tetikçisi" dediği herkese sahip çıkan bir noktada. Ancak CHP'nin yargılamak istedikleri var ve onların tek suçu ya AK Partili olmak ya da AK Parti'ye yakın olmak.
Yani FETÖ'yü başından sonuna ve hâlâ destekleyen bir gazeteciyseniz, CHP serbest kalmanız için kendisini ortaya atar. Ancak % 52 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı veya partisini destekliyorsanız, sizin hakkınız "TRT'de canlı yayında yargılanmaktır." Örnek bana ait değil, bizzat CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya aittir.