"Siyasi cinayet" açıklaması ile Kılıçdaroğlu FETÖ planını devreye soktu! CHP liderine verilen suflenin ardındaki büyük tuzak!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu'nun yakın tarihi bir kere daha okumasını tavsiye ederim. Türkiye'de siyasi cinayetleri, faili meçhulleri, işkenceleri, cezaevlerinde sistematik insan hakları ihlallerini ortadan kaldıran AK Parti iktidarıdır. Türkiye'de bir daha hiç kimse faili meçhul cinayetleri diriltme dönemine geri dönemeyecektir. Böyle bir şeyin konuşulması bile talihsizliktir. Bunu bir korkutma unsuru olarak kullanmak, AK Parti'nin siyasetinin bir unsuruymuş gibi söylemek çok çirkin bir ithamdır. Kılıçdaroğlu rahat olsun. Eğer kendi bileşenleri arasında Türkiye'yi karıştırmak isteyenler yoksa Türkiye karışmaz" dedi.

DEVLETİ HEDEF ALIYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Kılıçdaroğlu ve arkasına takılan ittifak ortağı partilerin açıklamalarına tepki gösterirken, iddiaları ortaya atanların "Türkiye'de korku iklimi oluşturmayı amaçladıklarını" belirterek, "Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır. Bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.