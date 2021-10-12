"Siyasi cinayet" açıklaması ile Kılıçdaroğlu FETÖ planını devreye soktu! CHP liderine verilen suflenin ardındaki büyük tuzak!

Hayatında hiçbir seçimi kazanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' ifadesini, korku iklimi yaratma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini şeytanlaştırma politikası olarak ilk kez kullanmıyor; Bire bir aynı cümleyi 13 Mart 2016'da da söylemiş, 4 ay sonra 15 Temmuz'da hain darbe girişimi gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun Mersin gezisine davet ettiği gazetecilere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek istemekle" itham ederek, "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" sözleri, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminden 4 ay önce 'aynı cümlelerle' yaptığı açıklamayı hatırlattı.
15 TEMMUZ ÖNCESİ SÖYLEDİ
Kılıçdaroğlu, 13 Mart 2016'da, İzmir'in Seferihisar ilçesine davet ettiği gazetecilerle konuşmasında da, "İktidar, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil her şeyi yapabilecek pozisyonda şu anda. Çünkü gitmenin kendisi açısından maliyetini çok iyi biliyor" demişti. Kılıçdaroğlu'nun, ortada siyasi cinayetleri akla getirecek hiçbir neden yokken bu sözü söylemesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şeytanlaştırma ve toplumda korku ve endişe oluşturma girişimi olarak değerlendirilmiş, 4 ay sonra da hükümeti hedef alan hain darbe girişimi meydana gelmişti.
Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerine yönelik muhalefet kampanyasının erken başlatıldığı bu süreçte yine aynı sözleri siyaset sahasına sürmesinin arkasında, kimlerin ve hangi beklentilerin olduğu merak ediliyor.
ORTAKLARINA BAKSIN
Kılıçdaroğlu'na AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı'ndan da sert tepkiler geldi.
BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: BİR ŞEY BİLİP DE SÖYLEMİYORSAN ADAM DEĞİLSİN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Liderinin birdenbire ortaya attığı iddialarına değindi.
İşte o açıklama:
"CHP Genel Başkanı'na soruyorum; kıvırmadan cevap vermesini bekliyorum! Anayasadan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine Türkiye Cumhuriyeti insanı ifadesini getirmeyi düşünüyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz? Bu sorularım gayet nettir, ya evet diyeceksin ya hayır. Boş kağıt vermen halinde hepsine evet dediğin kabul edilecektir. Korku edebiyatını bırak, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin.
Bugünkü CHP yönetimi HDP'nin oyun uşağı haline gelmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK ile ittifak tüneline girmiştir. İP ise bunların proje süsüne dönüşmüştür."