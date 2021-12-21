Dayakçı Sarıkaya’dan yanında çalışan gazeteciler de şikayetçi!

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Kameramanı Ahmet Demir'i, tokatlayıp itti.

Olay büyük tepki çekti. Özür dileyen Sarıkaya, görevinden istifa etti. Demir, Sarıkaya'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve "Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım" dediğini ifade etti. "Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım" diyen Demir, kendisine destek dolayısıyla üzüntüsünün biraz da olsa hafiflediğini belirtti.

BİZE DE ŞİDDET UYGULADI

Sarıkaya'ya basın camiasından büyük tepki gelirken, eski çalışma arkadaşları da kendilerinin de şiddet gördüğünü belirtti. HaberTürk'ün eski Ankara muhabiri Fergün Atalay, "Muharrem abi, yıllar önce itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii" ifadelerini kullandı. Aslı Işık ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlasını yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri, bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk. Tarih: 7. 8.2009" dedi.

Dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu da Habertürk'e tepki gösterdi: Habertürk karar vericileri, bu zatın yapmış olduğu karaktersizliğin arkasındalar ki bir de resmi hesaptan yayınlamışlar özrü! Tam sizin kaleminize yakışan hareketler bunlar...