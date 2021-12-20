Yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet olayıyla HaberTürk Ankara bürosu eski muhabiri Aslı Işık, Muharrem Sarıkaya'nın uzun bir süre mobbingine maruz kaldığını ve hamileyken şiddet gördüğünü öne sürdü.

KAMERAMANI ARADI: GEL YEMEK ISMARLAYAYIM

Ancak kamuoyunun tepkisi dinmedi. Sarıkaya, bu sabah Habertürk'teki 'Gün Başlıyor' programına çıkmazken, kanal yönetiminin bugün bu konuyu görüşmek üzere bir toplantı yapacağı belirtiliyor. Öte yandan İHA Kameramanı Ahmet Demir, Muharrem Sarıkaya ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Demir, " 'Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım.' dedi. Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım." ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETTİ

Birçok meslek kuruluşunun kınadığı olaya sessiz kalan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise tepkilerin ardından saatler sonra zoraki bir açıklama yapmakla yetindi. Öte yandan Muharrem Sarıkaya'nın tokadına CHP'ye yakın isimler, Habertürk yazarları Sevilay Yılman, Kübra Par, Negahan Alçı ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya da sessiz kaldı. Son dakika gelişmesine göre Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, tepkilerin peş peşe gelmesinin ardından görevinden istifa etmek zorunda kaldı.