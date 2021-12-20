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    • 20.12.2021 13:11
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    Tokatçı Muharrem Sarıkaya'nın sicili kabarık! Çok sayıda çalışanına şiddet uyguladığı ortaya çıktı

    Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında kameramana tokat atması gündemde yerini koruyor. İHA kameramanını tokatlayan Sarıkaya pişkin bir şekilde telefonla arayarak, "Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım" dedi. Sosyal medyada büyük yankı yapan skandal olayın ardından tokatçı Muharrem Sarıkaya'nın sicilini araştırdık. İşte geçmişi olaylarla dolu olan Sarıkaya'nın karıştığı şiddet vakaları...

    takvim.com.tr
    Tokatçı Muharrem’in sicili kabarık!

    Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya canlı yayında ses teknisyeni Ahmet Demir'e tokat atarak büyük bir skandala imza atmıştı. Kamuoyu tarafından büyük tepkinin geldiği olayın yankıları sürerken Sarıkaya'nın sicili araştırdığımızda bu olayların ilk olmadığını ortaya koyduk.

    BU NASIL BİR KİBİR

    Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in karşısında canlı yayında İHA muhabirini tokatladı. Görüntüler büyük tepki çekti. Hem Habertürk hem de Sarıkaya özür diledi. Fakat, Sarıkaya'nın şiddet uyguladığı ilk isim İHA muhabiri Ahmet Demir değildi.

    Tokat skandalının yankıları sürerken Habertürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay ise Muharrem Sarıkaya hakkında yeni şiddet olaylarını anlattı.

        İTİP KALKTI

        Sarıkaya'nın Twitter'daki özür açıklamasını alıntılayan Gazeteci Atalay, "Muharrem abi, yıllar önce Ankara Devlet Konukevi'ndeki bir basın toplantısında konuşanı göremediğin gerekçesiyle itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii. Zaten olayı da beni de hatırlamıyorsundur kesin." ifadelerini kullandı.

        RUTİN HAREKETLERİ

        eski Ankara muhabiri Aslı Işık ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Çok doğru tespit. Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlanı yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer HaberTürk tarih: 7. 8.2009" diye konuştu.

        Yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet olayıyla HaberTürk Ankara bürosu eski muhabiri Aslı Işık, Muharrem Sarıkaya'nın uzun bir süre mobbingine maruz kaldığını ve hamileyken şiddet gördüğünü öne sürdü.

        KAMERAMANI ARADI: GEL YEMEK ISMARLAYAYIM

        Ancak kamuoyunun tepkisi dinmedi. Sarıkaya, bu sabah Habertürk'teki 'Gün Başlıyor' programına çıkmazken, kanal yönetiminin bugün bu konuyu görüşmek üzere bir toplantı yapacağı belirtiliyor. Öte yandan İHA Kameramanı Ahmet Demir, Muharrem Sarıkaya ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Demir, " 'Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım.' dedi. Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım." ifadelerini kullandı.

        İSTİFA ETTİ

        Birçok meslek kuruluşunun kınadığı olaya sessiz kalan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise tepkilerin ardından saatler sonra zoraki bir açıklama yapmakla yetindi. Öte yandan Muharrem Sarıkaya'nın tokadına CHP'ye yakın isimler, Habertürk yazarları Sevilay Yılman, Kübra Par, Negahan Alçı ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya da sessiz kaldı. Son dakika gelişmesine göre Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, tepkilerin peş peşe gelmesinin ardından görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
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