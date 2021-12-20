Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya canlı yayında ses teknisyeni Ahmet Demir'e tokat atarak büyük bir skandala imza atmıştı. Kamuoyu tarafından büyük tepkinin geldiği olayın yankıları sürerken Sarıkaya'nın sicili araştırdığımızda bu olayların ilk olmadığını ortaya koyduk.
BU NASIL BİR KİBİR
Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in karşısında canlı yayında İHA muhabirini tokatladı. Görüntüler büyük tepki çekti. Hem Habertürk hem de Sarıkaya özür diledi. Fakat, Sarıkaya'nın şiddet uyguladığı ilk isim İHA muhabiri Ahmet Demir değildi.
Tokat skandalının yankıları sürerken Habertürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay ise Muharrem Sarıkaya hakkında yeni şiddet olaylarını anlattı.