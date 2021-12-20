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    • 20.12.2021 12:16
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    • 20.12.2021 12:46
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    Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atması ikiyüzlüleri ortaya çıkardı

    Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına vicdanı ve ilkesi olan her gazeteci, siyasi parti, cemiyet tepki gösterdi. Birçok meslek kuruluşunun kınadığı olaya sessiz kalan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise tepkilerin ardından saatler sonra zoraki bir açıklama yapmakla yetindi. Öte yandan Muharrem Sarıkaya'nın tokadına CHP'ye yakın isimler, Habertürk yazarları Sevilay Yılman, Kübra Par, Negahan Alçı ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya da sessiz kaldı.

    Saatler sonra zoraki kınama

    Gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Sarıkaya'nın bu çirkin saldırısı tepkilere yol açtı.

    Basın emekçisine tokat skandalı! Habertürk...



    Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atarak itti.



    TEPKİLER GECİKMEDİ
    Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında İHA muhabirine yaptığı tokatlı saldırı, sosyal medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar bir çok kişinin tepkisine neden oldu.

    Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, "Habertürk TV yorumcusu Muharrem Sarıkaya'nın genç meslektaşımız Ahmet Demir'e yaptığı çirkin saldırı kabul edilemez. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri meslektaşımız Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. İşin üzücü yanı yıllardır basın mesleğinin içinde olan bir kişinin genç bir meslektaşına saldırıda bulunması. Bu durum bizi daha da üzmüştür. Genç meslektaşımızın haber çekimi sırasında Sarıkaya'ya yardımcı olurken yaşanan aksaklıklar nedeniyle hak etmediği bir saldırı, kuru bir özürle geçiştirilecek basitlikte bir olay değildir. Tüm basın camiasına atılan o tokatla ilgili sürecin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.



    Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Muharrem Sarıkaya'yı "gazeteci" olarak tanımadıklarını bertikleri bir yazılı basın açıklaması yaptılar.

    Dernek gruplarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Muharrem Sarıkaya'nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibari ile meslektaşımız ve 'gazeteci' olarak tanımıyoruz.
    Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı.
    Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."

    Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD), Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısını kınadı.

    Türkiye Haber Kameramanları Derneği, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muharrem Sarıkaya'nın çekim öncesi kameraman arkadaşımıza attığı tokattı tüm basın emekçilerine atılmış kabil ediyoruz. Kamera önünde demokrasi, insan hakları, emekçi savunuculuğu yapanların kameralar yayında değilken yaptığı bu çirkin davranışı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu yaşanan olayın takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

    UMED'den Sarıkaya'ya sert tepki

    Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısına sert tepki göstererek, açıklamasında "Derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

    Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısına ilişkin basın açıklaması yapıldı. UMED'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olay kınanarak, "Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya'ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir." denildi.

    İletişim Platformu Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sunucusundan şoförüne, medyada çalışan herkes değerlidir. Kamera arkasının görünmeyen kahramanlarının hakkı ayrıca önemlidir. Muharrem Sarıkaya'nın emekçi kardeşimize tavrı tek kelimeyle hadsizliktir. Platform olarak bu ve benzeri tavırları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Medya İşçileri Sendikası da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Meslektaşımız yalnız değildir. Şiddete sessiz kalmayacağız!" ifadelerine yer verdi.

    Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya paylaşımında ise "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz." denildi.

        TGC TOKADA SESSİZ KALDI
        Olaya sessiz kalan tek bir meslek kuruluşu vardı: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. Fondaş medyaya kol kanat geren, her olayda avukatlıklarına soyunup hızlı refleks gösteren cemiyet, bu kez tepkilerin odağında Habertürk çalışanı Muharrem Sarıkaya olunca skandalı görmezden geldi. Sessiz kalmasına tepkiler yükselince zoraki bir kınama mesajı yayınlayan cemiyet, ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.


        A HABER'E SALDIRIYI DA GÖRMEZDEN GELDİLER
        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti; aHaber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'ün, Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) bağlı cankurtaranlar tarafından darp edilmesinden 3 gün sonra açıklamada bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Şile'de A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınadı.

        HABERTÜRK YAZARLARI SUS PUS
        Skandala en çok ses çıkarması gereken Habertürk grubu kulağının üzerine yattı. Fatih Altaylı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak saldırıyı kınarken Habertürk'ün Sevilay Yılman, Kübra Par, Negahan Alçı gibi öne çıkan isimleri tek kelime dahil etmedi. Eski eşini tokatlamasıyla gündeme gelen İsmail Küçükkaya da saldırıya sessiz kalanlar arasında.

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        Haberler Güncel Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atması ikiyüzlüleri ortaya çıkardı
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