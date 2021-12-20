İletişim Başkanı Altun'dan Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Kabul edilemez

"BU OLAY SEMBOL BİR OLAYDIR"

Yaşanan olaya tüm Türkiye'de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini ve sembol bir olay olduğunu aktaran Altun, "Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız" ifadelerine yer verdi.

NE YAŞANMIŞTI?

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına vicdanı ve ilkesi olan her gazeteci, siyasi parti, cemiyet tepki gösterdi. Birçok meslek kuruluşunun kınadığı olaya sessiz kalan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise tepkilerin ardından saatler sonra zoraki bir açıklama yapmakla yetindi. Öte yandan Muharrem Sarıkaya'nın tokadına CHP'ye yakın isimler, Habertürk yazarları Sevilay Yılman, Kübra Par, Negahan Alçı ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya da sessiz kaldı. Son dakika gelişmesine göre Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, tepkilerin peş peşe gelmesinin ardından görevinden istifa etmek zorunda kaldı.